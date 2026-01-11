VANREDNA SITUACIJA U LUČANIMA: Zbog snega i kvarova na mreži bez struje je čak 4.000 domaćinstava

Zbog obilnih snežnih padavina koje su zahvatile područje Lučana i izazvale prekide na elektro mreži proglašena je vanredna situacija na delu teritorije te opštine, rekao je danas za Tanjug načelnik Štaba za vanredne situacije opštine Lučani Zoran Vučićević.

"Vanredna situacija je proglašena na delu teritorije opštine Lučani i to u mestima Kaona, Vučkovica, Glog, Gornja i Donja KRavarica, Rti. Danas je situacija na terenu gora nego juče.

Dosta trafoa je iskočilo iz sistema, tako da struju nema 4.000 domaćinstava. Kotraža kao jedno veliko mesto nema struju, nema Vučkovica, Gornji i Donji Dubac, Glog, vod ka Arilju do Virova i do Prilipca", rekao je Vučićević.

Kako je rekao, dalekovod u Turici je takođe iskočio, pa struje nema deo Turice, deo Puhova i to Jaćimovići, Taisići, Nešovanovići, a nema struje ni u selu Lučani֨.

On je dodao da su putevi u Lučanima očišćeni i prohodni ali da se trenutno radi na raščišćavanju stabala na putu od Guče ka Kravarici gde je mnogo stabala pod težinom snega izvaljeno i palo na put, što je prekinulo saobraćaj.

Autor: Iva Besarabić