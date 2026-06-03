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Humanost na delu: Novosadski žandarmi obezbedili 67 jedinica krvi za sugrađane

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto /MUP Srbije ||

​U uspešnoj akciji dobrovoljnog davanja krvi, koja je održana u prostorijama Odreda žandarmerije u Novom Sadu, prikupljeno je 67 dragocenih jedinica ove tečnosti. Akciju su zajednički organizovali Crveni krst Novi Sad i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine.

​Predstavnici Crvenog krsta Novi Sad i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine uputili su veliku zahvalnost rukovodstvu i svim policijskim službenicima Odreda žandarmerije na izuzetnom gostoprimstvu, besprekornoj organizaciji i tradicionalnoj solidarnosti.

Video: Foto /MUP Srbije

Ova akcija još jednom je potvrdila snažno partnerstvo i saradnju između institucija koje brinu o bezbednosti i zdravlju građana.

Autor: Marija Radić

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