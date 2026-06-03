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Danas olujno nevreme sa grmljavinom i gradom, a evo šta nas čeka sutra: Najnovije oglašavanje RHMZ-a

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug ||

U Srbiji će u četvrtak, 4. juna, biti promenljivo oblačno i malo svežije vreme, sa najnižom temperaturom od 13 do 17, a najvišom od 22 do 26 stepeni.

Na severu i zapadu biće suvo sa sunčanim intervalima, samo je još ujutru ponegde moguća slaba kratkotrajna kiša, dok će u ostalim krajevima biti mestimično sa kišom, a sredinom dana i posle podne i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, prenosi Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, na severu i istoku Srbije pojačan zapadni i severozapadni vetar, uveče u slabljenju i skretanju na južni.

I u Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno i malo svežije, još ujutro je u pojedinim delovima grada moguća slaba kratkotrajna kiša.

Vetar će u glavnom gradu biti slab i umeren, zapadni i severozapadni, uveče slab južni, dok će najniza temperatura biti oko 16, a najviša oko 25 stepeni.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 11. juna, očekuje se promenljivo i umereno toplo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a povremeno se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

U petak, 5. juna, uglavnom će biti suvo vreme, dok se uveče i u toku noći na severu i zapadu, a u subotu, 6. juna, ponegde i u ostalim krajevima očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Od nedelje, 7. juna, kiša i pljuskovi s grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim, a u sredu, 10. juna, i u ostalim predelima.

Maksimalna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 24 do 30 stepeni, a krajem perioda biće u manjem padu.

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Autor: Marija Radić

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