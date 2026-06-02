AKTUELNO

Društvo

RED KIŠE, RED SUNCA! Temperatura danas od 23 do 27 stepeni, a u ovim delovima Srbije će pljuštati

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević, Pixabay.com ||

U Srbiji će danas, 2. juna, biti promenljivo oblačno i nestabilno, sa najnižom temperaturom od 12 do 17, a najvišom od 24 do 27 stepeni.

Na severu i zapadu ujutro i pre podne mestimično se očekuje kiša, a posle podne će biti suvo vreme sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Kasnije posle podne i uveče i u ovim krajevima biće suvo vreme.

Vetar će biti slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima južne Srbije i jak, zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na južni pravac.

I u Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno vreme, ujutro i pre podne uz mogućnost slabe kiše, a od sredine dana suvo sa sunčanim intervalima.

Vetar će biti slab i umeren zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na južni pravac, dok će najniža temperatura biti oko 15, a najviša dnevna oko 27 stepeni.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 9. juna, očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad.

Autor: Jovana Nerić

#Vetar

#Vremenska prognoza

#pljusak

POVEZANE VESTI

Društvo

RED SUNCA, RED OBLAKA! U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen

Društvo

NASTAVLJA SE VRELI LETNJI TALAS: U pojedinim delovima Srbije upaljen METEOALARM - Očekuju se pljuskovi i grmljavina

Društvo

U OVIM DELOVIMA SRBIJE ĆE DANAS DA VEJE SNEG Oglasio se RHMZ, zna se šta nas čeka: Popaljeni alarmi!

Društvo

20 STEPENI USRED ZIME! Smenjivaće se sunce i oblaci, ali temperatura ostaje IZNAD PROSEKA

Društvo

RED OBLAKA, RED SUNCA! I danas veoma toplo, do 25 stepeni, ali je moguća KIŠA

Društvo

STIŽE OTOPLJENJE: U Srbiji danas oblačno, mestimično s padavinama, temperatura do čak 13 stepeni!