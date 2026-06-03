DRAMA NA VOŽDOVCU KOJA JE PODELILA SRBIJU! Detalji incidenta u parku: Da li su odrasli muškarci pretukli POGREŠNE DEČAKE ili su branili ženu i dete?!

Stravičan incident koji se dogodio u naselju Rakovica selo, na beogradskoj opštini Voždovac, podigao je javnost na noge i izazvao opštu pometnju. Prema informacijama koje kruže, a pojavio se i snimak na internetu, dvojica muškaraca od oko 40 godina uletela su u ograđeni parkić i fizički napala dvojicu petnaestogodišnjaka, a jedan dečak je zbog povreda hitno prevezen u Urgentni centar!

Dok je javnost u apsolutnom šoku zbog saznanja da odrasli ljudi, teški preko 100 kilograma, rešavaju probleme pesnicama na maloletnicima, u javnosti je buknuo pravi rat zbog spekulacija o tome šta se zapravo dogodilo pre ovog sukoba.

Iza kulisa ovog brutalnog incidenta kriju se dve potpuno oprečne verzije priče koje su podelile građane, a svedoci iznose podatke koji bacaju potpuno novo svetlo na ceo slučaj.

Prema prvoj verziji priče, stariji muškarci nisu reagovali bez razloga. Pojavile su se tvrdnje da su pretučeni tinejdžeri navodno prethodno maltretirali i drsko napadali jednu ženu i dete u naselju. Prema rečima pojedinih komšija, dvojica muškaraca su zapravo krenuli u "samozvanu odbranu" i uzeli pravdu u svoje ruke kako bi zaštitili slabije.

Međutim, odmah nakon ovih optužbi usledio je totalni preokret i hladan tuš koji otvara sumnju da je u pitanju stravična greška. Naime, pojavile su se ozbiljne tvrdnje da su besni muškarci zapravo pomešali identitet i napali potpuno pogrešne tinejdžere koji nemaju veze sa prethodnim incidentom.

Krivične prijave su podnete, jer su priznali da su pogrešili momke i izvinjavali se posle. Ovaj "junak" je izašao bez da razmisli o tome da prvo pita ko je dobacivao - glasi jedan od ključnih komentara svedoka koji je uneo dodatni nemir među građane.

Dok pojedinci pokušavaju da opravdaju reakciju odraslih rečima da se "tinejdžersko nasilje mora zaustaviti", ogromna većina građana oštro osuđuje ovaj potez. Stav javnosti je jasan – čak i da je bilo kakvog sukoba ili maltretiranja bilo pre toga, apsolutno ništa ne može da opravda odrasle ljude da fizički nasrću, prete i zastrašuju petnaestogodišnjake na mestu gde se igraju deca.

Ceo slučaj je sada u rukama nadležnih institucija koje moraju hitno da ispitaju sve aktere i utvrde punu istinu o ovom skandalu koji je uznemirio Beograd.

Autor: D.S.