PALICAMA IM LOMILI LOBANJE! Horor u Vinči, maskirani batinaši sačekali, pa brutalno izubijali dvojicu tinejdžera

U naselju Vinča sinoć se dogodio jeziv incident u kojem su dvojica tinejdžera, uzrasta 16 i 18 godina, brutalno pretučena i sa povredama opasnim po život hitno prebačena u Urgentni centar u Beogradu.



Drama je počela oko 21 čas kada je policiji prijavljena masovna tuča. Napadači su, međutim, uspeli da pobegnu pre dolaska patrole. Ubrzo nakon toga, povređeni mladići su potražili pomoć lekara.

Stariji mladić, M. M. (18), ispričao je da su ih u jednom dvorištu presrela tri ili četiri maskirana lica koja su bez milosti počela da ih udaraju palicama. Nešto kasnije, u bolnicu je u pratnji majke stigao i 16-godišnji, koji je takođe zadobio teške povrede u istom napadu.

Lekari su ostali zatečeni stepenom brutalnosti kojoj su tinejdžeri bili izloženi. Obojici su konstatovane stravične povrede - prelom lobanje i nagnječenje mozga. Zbog težine stanja, oni su odmah zadržani na odeljenju intenzivne nege Urgentnog centra.

Potraga za crnim "citroenom"

Policija je odmah krenula u potragu za počiniocima. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da su napadači sa lica mesta pobegli crnim automobilom marke "citroen", beogradskih registarskih oznaka.

O svemu je obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo, a u toku je rad na identifikaciji napadača i utvrđivanju motiva ove brutalne sačekuše koja je uznemirila stanovnike Vinče.

Autor: D.Bošković