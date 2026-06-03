HAOS U NAJAVI, NEVREME SE ŠIRI SRBIJOM! Crni oblaci protutnjali kroz delove Beograda, a evo kada stiže u ostale krajeve zemlje!

Snažno nevreme sa zapada stiglo je danas popodne u Srbiju, a pljusak praćen grmljavinom i jakim vetrom već se sručio na Beograd. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje na grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar, dok radarski snimci pokazuju da se crni oblaci velikom brzinom premeštaju ka unutrašnjosti zemlje.

Nakon što je obilna kiša potopila Čukaricu, olujni sistem je nastavio kretanje ka centralnim i istočnim delovima glavnog grada, a pljuskovi su već pogodili Voždovac, Surčin i Novi Beograd. Na auto-putu kiša pada gotovo nesmanjenim intenzitetom, a meteorolozi upozoravaju na opasnost od grada i jakih udara vetra u zonama najjačih padavina.

Narandžasti meteoalarm na snazi: Nevreme se širi ka Šumadiji i Pomoravlju

Radarski snimci pokazuju da se sistem preko zapadne Srbije premešta dalje ka istoku. Tokom popodneva i večeri, nepogode će zahvatiti šire područje Šumadije i Pomoravlja, nakon čega će se kišni oblaci proširiti i na istočne krajeve zemlje.

Zbog potencijalno opasnih vremenskih uslova, narandžasti meteoalarm trenutno je upaljen za sledeća područja:

- Vojvodinu,

- Zapadnu Srbiju,

- Šumadiju,

- Pomoravlje.

Pogledajte satnicu i kretanje nevremena do kraja dana



Prema najnovijim radarskim projekcijama, nestabilno vreme sa lokalno obilnim padavinama potrajaće tokom cele večeri i noći:

17:00 – 19:00 časova: Glavni udar talasa prazni se iznad Beograda i Šumadije, dok se oblačnost postepeno širi ka istoku zemlje.

20:00 – 22:00 časova: Najveći deo Srbije biće pod kišnim oblacima. Lokalno su moguće jače nepogode praćene olujnim vetrom i gradom.

23:00 – 00:00 časova: Padavine jačeg intenziteta zadržaće se u pojedinim delovima zemlje i tokom noći, sve do ranih jutarnjih časova.

Iz RHMZ-u napominju da situaciju prate iz minuta u minut, te da će za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja sat do dva unapred. Građanima se savetuje maksimalan oprez, prilagođavanje vožnje uslovima na putu i praćenje zvaničnih najava meteorologa.

Autor: D.S.