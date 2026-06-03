HITNO UPOZORENJE RHMZ ZA VEČERAS! Stižu pljuskovi i grmljavina, u ovim delovima Srbije moguća i POJAVA GRADA!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitnu najavu za večeras, upozoravajući građane na promenljivo i izuzetno nestabilno vreme koje nas očekuje u nastavku dana.

Prema informacijama iz RHMZ-a, tokom večeri se širom zemlje očekuju mestimična kiša, pljuskovi i grmljavina.

Moguć grad i jak vetar, na jugu mirnije

Meteorolozi upozoravaju da lokalno pljuskovi mogu biti znatno izraženiji. Uz to, izdata je napomena za sledeće opasne pojave:

Izolovana pojava grada u pojedinim lokalnim sredinama.

Kratkotrajno jak vetar koji može pratiti ove nepogode.

Sa druge strane, znatno mirnije biće na samom jugu zemlje, gde se večeras očekuje tek ređa pojava padavina.

Kakvo nas vreme čeka u toku noći?



Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, nestabilno vreme neće se smiriti odmah nakon večernjih časova. Padavine se mestimično očekuju i u toku noći, ali će one tada ipak biti znatno slabijeg intenziteta u odnosu na večernje sate.

Autor: D.S.