Oglasio se patrijarh Porfirije o ispraćaju Pojasa Presvete Bogorodice: Evo šta je poručio vernicima

Patrijarh srpski Porfirije pozvao je vernike da u subotu, 6. juna prisustvuju liturgiji u hramu Svetog Save nakon čega će svečano biti ispraćen Pojas Presvete Bogorodice, koji je od Spasovdana do danas celivalo više od 800.000 osoba, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.

Svečani ispraćaj će, uz najviše crkvene i državne počasti, uslediti posle svete liturgije i akatista Presvetoj Bogorodici, uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih.

"Pozivamo verni narod da uzme molitveno učešće u ovoj istorijskoj duhovnoj svečanosti i svim srcem zablagodari Majci Božjoj i Njenom Sinu, Gospodu i Spasu našem Isusu Hristu, na velikom blagoslovu kojim su zakrilili srpsku prestonicu, našu Otadžbinu i srpski rod pravoslavni. Dođimo u naš zavetni hram na Vračaru da dostojno ispratimo veliku svetinju i visokoprepodobnog igumana vatopedskog Jefrema i njegovo sveto bratstvo", navodi se u saopštenju.

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Autor: Marija Radić