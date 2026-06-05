Ovo zanima sve: Evo kad tačno Pojas Presvete Bogorodice sutra kreće za Svetu Goru i do kad je Hram otvoren za vernike

Pojas Presvete Bogorodice ostaje u Hramu Svetog Save u Beogradu do subote, 6. juna. Poslednja prilika za poklonjenje je sutra. Naime, vernici će moći da se poklone relikviji u subotu ujutru, pre i tokom liturgije.

Svečani ispraćaj za Svetu Goru, u manastir Vatoped, planiran je u subotu, 6. juna, odmah nakon svete Liturgije.

Iako tačno vreme liturgije nije objavljeno, na obično počinje oko 7,30 ujutru, što znači da će sam svečani ispraćaj i polazak relikvije nazad u Grčku biti organizovan u kasnijim prepodnevnim časovima (verovatno oko 10 ili 11 sati, završetku službe).

Podsetimo, patrijarh srpski Porfirije služiće u subotu, 6. juna, svetu liturgiju u Hramu Svetog Save u Beogradu pred Časnim pojasom Presvete Bogorodice, jednom od najvećih hrišćanskih svetinja, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Nakon ovog svečanog bogosluženja, velika svetinja će biti svečano ispraćena nazad u manastir Vatoped na Svetoj Gori.

Povodom ove istorijske duhovne svečanosti, Srpska pravoslavna crkva izdala je zvanično saopštenje u kome poziva verni narod, sveštenstvo i monaštvo da uzmu molitveno učešće u ovom nesvakidašnjem događaju.

SPC posebno naglašava da će samim prolaskom ispod Časnog pojasa svi prisutni dobiti blagoslov Presvete Bogorodice.

„Pozivamo verni narod, sveštenstvo, monaštvo i svu punoću Srpske Pravoslavne Crkve da uzme molitveno učešće u ovoj istorijskoj duhovnoj svečanosti i svim srcem zablagodari Majci božjoj i njenom sinu, Gospodu i Spasu našem Isusu Hristu, na velikom blagoslovu kojim su zakrilili srpsku prestonicu, našu otadžbinu i srpski rod pravoslavni“, navodi se u zvaničnom saopštenju SPC.

U pozivu se dodaje da vernici treba sutra iz zavetnog hrama na Vračaru dostojno da isprate veliku svetinju, ali i visokoprepodobnog igumana vatopedskog Jefrema i njegovo sveto bratstvo. Crkva izražava neizmernu zahvalnost monasima koji su omogućili da ova relikvija boravi u Srbiji posle punih šest vekova.

„Zablagodarimo im na svim bescen darovima kojima su nas velikodušno darovali: na bezobalnoj ljubavi koju su posvedočili prema srpskom narodu i našoj Crkvi, na jedinstvu i zajedništvu kojim su nas zagrlili, na požrtvovanju i hrabrosti kojima su nas svojim primerom poučili, na osmehu, lepoti i radosti koji su ponovo zasijali na našim licima, na utehi, miru i spokoju kojima sada odišu naša srca“, poručuju iz SPC.

Očekuje se da će Hram Svetog Save sutra ujutru primiti ogroman broj vernika koji žele da iskoriste poslednje sate boravka ove čudotvorne relikvije u Beogradu i uzmu učešće u liturgiji i svečanom ispraćaju.

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Autor: Marija Radić