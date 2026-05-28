Dalibor Marković Palma zajedno sa porodicom i hiljadama vernika iz svih krajeva Srbije celivao pojas Presvete Bogorodice

Potpredsednik Jedinstvene Srbije i Član Gradskog veća grada Jagodine Dalibor Marković Palma noćas je zajedno sa suprugom, ćerkom, gradonačelnicom Jagodine dr Jasminom Spasojević, potpredsednicom Jedinstvene Srbije Marijom Jovanović i sa hiljadama vernika iz svih krajeva Srbije u Hramu Svetog Save u Beogradu celivao pojas Presvete Bogorodice.

Pojas Presvete Bogorodice biće u Beogradu do 5. juna.

Ovakva odluka usledila je usled ogromnog interesovanja vernika iz cele Srbije, ali i inostranstva od prvog dana kada je ova velika svetinja stigla u Beograd.

