NOVA STRANA INVESTICIJA U JAGODINI: 'Fišer' gradi još jednu fabriku

Potpredsednik Jedinstvene Srbije i član Gradskog veća Dalibor Marković Palma i gradonačelnica grada Jagodine razgovarali su danas sa menadžmentom nemačke kompanije “Fišer” o otvaranju nove fabrike u Jagodini.

Menadžment kompanije “Fischer Automotive” činili su: predsednik Uprave Alexander Bässler, direktor za upravljanje lancem snabdevanja Maximilian Bronner, direktor za proizvodnju i tehniku Tobias Keller, direktor sektora za međunarodnu proizvodnu mrežu i upravljanje kvalitetom Dieter Pfaff i tehnički savetnik za prodaju Robert Peic.

Nemačka kompanija “Fischer Automotive”, koja je, podsetimo, 10. juna 2021. godine u Jagodini otvorila halu od 8.500 kvadrata, proizvodi auto delove i dodatnu opremu za automobile visoke klase, odnosno za najbolje brendove kao što su BMW, Mercedes, Folksvagen.

Otvaranju nemačke fabrike u Jagodini prisustvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je tom prilikom rekao da je otvaranje nemačke fabrike “Fischer” velika stvar za Srbiju, a potom dodao: - Moraćemo još da se trudimo da svim ljudima koji žele da rade obezbedimo posao. Što više nemačkih kompanija dođe, to bolje.

Vlasnik kompanije Klaus Fišer tada je izjavio da je grupacija “Fischer” odabrala da u Jagodini otvori novu fabriku, jer ni u jednoj zemlji Evrope nije našla tako izvanredne uslove.

-Nije mala stvar da vas Nemačka prizna, da danas preko 65.000 Srba radi u nemačkim fabrikama – rekao je tada Dragan Marković Palma.

Da njegov sin, Dalibor Marković Palma, sledi njegov put najbolje pokazuje da su Nemci rešili da u gradu na Belici izgrade još jednu fabriku.

Autor: D.Bošković