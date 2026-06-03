VISOKA DELEGACIJA IZ RUSIJE U POSETI JEDINSTVENOJ SRBIJI! Dalibor Marković Palma: Saradnja Vučića i Putina na istorijskom nivou, nećemo dozvoliti zloupotrebu imena Rusije u Srbiji!

U predsedništvu Jedinstvene Srbije u Beogradu danas je održan važan sastanak sa zvaničnom i visokom delegacijom Ruske Federacije. Potpredsednik Jedinstvene Srbije i član Gradskog veća Jagodine Dalibor Marković Palma sastao se sa zamenicom predsednika Odbora za međunarodne poslove Saveta federacije i šefom delegacije Jelenom Afanasjevom.

Pored Afanasjeve, rusku delegaciju činili su prvi sekretar ambasade Rusije Andrej Buravov, ministar i članovi Saveta federacije Vadim Sokolov i Jekaterina Gribkova, kao i saradnik kabineta Saveta Federacije Olga Šmačkova. Sa srpske strane, pored Dalibora Markovića Palme, sastanku su prisustvovale narodna poslanica Zagorka Aleksić, gradonačelnica Jagodine dr Jasmina Spasojević, pomoćnik gradonačelnice Marija Jovanović, odbornica u Skupštini grada Beograda Jelena Milenković, kao i direktorka Kulturnog centra u Jagodini Marija Milićević.

Fokus na ekonomiji, poljoprivredi i većem učešću žena u politici



Poželevši dobrodošlicu gostima, Dalibor Marković Palma je posebno istakao da srpsku delegaciju na ovom sastanku uglavnom čine žene, sa ciljem da se u narednom periodu organizuju okrugli stolovi koji bi poboljšali zastupljenost i položaj žena u parlamentu, na državnim funkcijama i u svakodnevnom životu.

Vi ste dokaz i pokazatelj kako žena može da uspe, a bili ste mi i uzor kada su u pitanju žene u Jedinstvenoj Srbiji - poručio je Marković Afanasijevoj.

Nakon sastanka, Marković je istakao da je na stolu bilo više ključnih tema, pre svega unapređenje saradnje između Jedinstvene Srbije i Liberalno-demokratske partije Rusije, koje su prošle godine u Moskvi potpisale sporazum o saradnji.

Razgovarali smo o ekonomiji, poljoprivredi i o saradnji naših stranaka. Radimo na tome da tu saradnju podignemo na još viši nivo i da u narednom periodu organizujemo više sastanaka naših partija, kao i okruglih stolova na kojima će učestvovati i aktiv žena. Naša gošća je veoma uticajna u Rusiji i svi naši dogovori biće realizovani - izjavio je potpredsednik JS.

Marković: Proveriti ko zloupotrebljava ime Rusije u Srbiji i obmanjuje građane

Dalibor Marković Palma je tokom razgovora ukazao i na aktuelnu problematiku u Srbiji, apelujući na rusku delegaciju da zvanična Moskva reaguje na pokušaje političke manipulacije imenom njihove države.

Ukazao sam joj na određenu problematiku koja je u Srbiji trenutno aktuelna, a to je da neki zloupotrebljavaju ime Rusije tako što formiraju neke pokrete i stranke. Zato sam predložio mojoj dragoj gošći da se provere svi oni koji zloupotrebljavaju ime Ruske Federacije i kaljaju obraz ruskog naroda, ako treba i da ih pregledaju lekari. Da vidimo čime su se bavili u prethodnom periodu i šta je to što ih akredituje da se bave politikom. Šta im to daje za pravo da predstavljaju Rusiju u Srbiji i Srbiju u Rusiji, a da ne znaju ni gde je Rusija na mapi sveta. Apelovao sam na moju gošću i njene kolege senatore da prenesu moju poruku rukovodstvu Ruske Federacije da ne dozvole da se na taj način uništava obraz Rusije i ruskog naroda ovde u Srbiji - oštar je bio Marković, poručivši da Jedinstvena Srbija neće dozvoliti obmanjivanje građana.

Marković je naglasio da je saradnja Srbije i Rusije istorijska i duboka, te da su odnosi aktuelnog državnog vrha na izuzetnom nivou.

Saradnja predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Rusije Vladimira Putina je na visokom nivou, što je i dokazano potpisanim sporazumima između dve zemlje na dobrobit građana i Srbije i Rusije.

Afanasjeva: Jedinstvena Srbija je naš pravi prijatelj i pouzdan partner

Zamenica predsednika Odbora za međunarodne poslove Saveta federacije Jelena Afanasjeva zahvalila se bratskoj partiji Jedinstvenoj Srbiji na saradnji koja daje konkretne rezultate. Ona je najavila i skoro potpisivanje sporazuma o saradnji između Jagodine i ruskog grada Bratska.

Ekonomska saradnja je u fokusu naših senatora koji su u grupi prijateljstva, a predlozi koje smo danas čuli biće preneseni Senatu i svim ostalim organima vlasti Ruske Federacije. Mi smo zabrinuti što neki političari koriste ime Rusije i ruskog naroda za sopstvenu korist. Mi to ne odobravamo i zato imamo prijatelje kao što je Jedinstvena Srbija da nam na to ukažu. Mi u Jedinstvenoj Srbiji vidimo pravog prijatelja i pouzdanog partnera Ruske Federacije već decenijama - poručila je Afanasjeva.

Nakon uspešnog sastanka, šefovi delegacija i članovi dveju partija razmenili su prigodne poklone. Ova poseta predstavlja nastavak uspešne međupartijske saradnje, nakon što je delegacija JS prošle godine boravila u Moskvi, a ruska strana sada uzvratila posetu Srbiji.



Autor: D.S.