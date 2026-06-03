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Evo do kada je Pojas Bogorodice u Hramu Svetog Save: Ostalo je još malo vremena

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Vernici iz Srbije i regiona imaju još malo vremena da se poklone jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, Časnom pojasu Presvete Bogorodice, koji se već dve sedmice nalazi u Hramu Svetog Save u Beogradu.

Zbog ogromnog interesovanja građana, boravak svetinje u srpskoj prestonici više puta je produžavan, pa je to iznova učinjeno.

Naime, prema poslednjoj odluci Srpske pravoslavne crkve (SPC), Pojas Presvete Bogorodice ostaće u Hramu Svetog Save do subote, 6. juna, kada će nakon svete liturgije biti svečano ispraćen nazad u Manastir Vatoped na Svetoj Gori.

Tokom prethodnih dana ispred Hrama formirali su se višesatni redovi, a hiljade vernika svakodnevno dolaze kako bi celivali ovu dragocenu relikviju.

Toliko da se, prema podacima SPC, do sada Pojasu Presvete Bogorodice poklonilo više od 576.000 ljudi.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Pojas je u Beograd stigao 20. maja iz manastira Vatoped, gde se čuva više od šest vekova. Njegov dolazak ocenjen je kao istorijski događaj za Srpsku pravoslavnu crkvu i vernike, budući da se prema crkvenom predanju radi o jedinoj sačuvanoj zemaljskoj relikviji Presvete Bogorodice.

Vernici veruju da je ova svetinja izvor utehe, duhovne snage i blagoslova, a posebno joj se mole za zdravlje, zaštitu porodice i potomstvo.

Zbog toga se očekuje da će i u preostalim danima boravka u Beogradu veliki broj ljudi doći u Hram Svetog Save kako bi se poklonio Časnom pojasu Presvete Bogorodice.

Neophodno je napomenuti da su redovi veliki zbog čega je i prekinuto nepisano pravilo propuštanja pojedinih kojima bi to značilo, a interesovanje ne jenjava i ljudi iz svih delova Srbije, pa i regiona dolaze spremni na višečasovna čekanja.

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Autor: Marija Radić

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