Vernici satima čekaju da vide jednu od najvećih svetinja hrišćanstva: Šta je zapravo Časni pojas Presvete Bogorodice koji se nalazi u Hramu Svetog Save?

Ni nekoliko dana nakon dolaska Časnog pojasa Presvete Bogorodice u Beograd ne jenjava interesovanje građana koji u ogromnim redovima čekaju da se poklone ovoj velikoj svetinji. Ispred Hrama Svetog Save svakodnevno se formiraju kolone vernika, a mnogi satima strpljivo čekaju kako bi makar na trenutak prišli relikviji za koju se veruje da nosi posebnu blagodat i utehu.

Plato ispred Hrama Svetog Save ovih dana izgleda drugačije nego inače. Umesto uobičajene gradske vreve, prostorom dominiraju tišina, molitva i dostojanstvo. Vernici dolaze iz svih krajeva Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i regiona, a među njima ima mnogo mladih, porodica sa decom, ali i starijih ljudi koji ne kriju emocije zbog prilike da vide jednu od najvećih svetinja pravoslavnog sveta.

Šta je zapravo Časni pojas Presvete Bogorodice?

Prema hrišćanskom predanju, Časni pojas je pojas koji je nosila Presveta Bogorodica za vreme svog života. Veruje se da ga je, nakon svog uspenja na nebo, predala apostolu Tomi kao znak utehe i blagoslova. Upravo zbog toga ova relikvija vekovima zauzima posebno mesto među pravoslavnim vernicima.

Najveći deo Časnog pojasa danas se čuva u manastiru Vatoped na Svetoj Gori, jednom od najznačajnijih pravoslavnih manastira. Svetinja veoma retko napušta Atos, zbog čega njen dolazak u Srbiju predstavlja događaj od ogromnog duhovnog značaja.

Mnogi vernici veruju da poklonjenje Časnom pojasu donosi mir, utehu i snagu, dok se posebno poštuje među ženama koje se mole za porod, zdravlje dece i porodični blagoslov. Upravo zbog toga veliki broj ljudi dolazi sa dubokom ličnom verom i nadom.

Redovi dugi satima, ali niko ne odustaje

Iako temperature u Beogradu prelaze 30 stepeni, redovi ispred Hrama Svetog Save ne smanjuju se tokom čitavog dana. Ljudi strpljivo čekaju po nekoliko sati kako bi ušli u Hram, pomolili se i dotakli kivot sa svetinjom.

Posebnu pažnju privukli su prizori porodica koje zajedno stoje u redu, monaha i monahinja koji tiho razgovaraju sa vernicima, ali i mladih ljudi koji u rukama nose brojanice i ikone. Mnogi nakon izlaska iz Hrama ostaju na platou u tišini, vidno potreseni emocijama.

Građani ističu da ih nije obeshrabrilo ni dugo čekanje, jer smatraju da prisustvuju istorijskom događaju koji se retko dešava. Za mnoge vernike ovo nije samo poklonjenje relikviji, već duboko lični i duhovni trenutak.

Hram Svetog Save postao centar duhovnog okupljanja

Dolazak Časnog pojasa pretvorio je Hram Svetog Save u centralno mesto okupljanja pravoslavnih vernika ovih dana. Atmosfera na platou i unutar Hrama odiše mirom, a broj ljudi koji svakodnevno dolazi pokazuje koliko su vera i duhovnost i dalje snažno prisutni među narodom.

Mnogi Beograđani kažu da ovakvu posetu Hram ne pamti godinama. Redovi se formiraju od ranog jutra, a veliki broj ljudi dolazi i u večernjim satima kako bi izbegao vrućinu i gužvu.

Časni pojas Presvete Bogorodice biće izložen u Hramu Svetog Save do 29. maja, a očekuje se da će do tada desetine hiljada vernika imati priliku da se pokloni ovoj velikoj svetinji.

Autor: Jovana Nerić