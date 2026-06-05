Pojas Presvete Bogorodice vraća se SUTRA na Svetu Goru: Nepregledne kolone vernika čekaju možda poslednju priliku da se poklone svetinji (FOTO)

Na stotine vernika i dalje strpljivo čeka u dugim redovima ispred Hrama Svetog Save kako bi se poklonili Pojasu Presvete Bogorodice, koji će u Beogradu biti izložen još danas i sutra.

Na stotine vernika iz dana u dan tiho, strpljivo i u molitvi čeka u kilometarskim redovima ispred Hrama Svetog Save u Beogradu da se pokloni Pojasu Presvete Bogorodice koji će u glavnom gradu Srbije biti izložen još danas i sutra.

- Malopre sam prošao kroz Braničevsku i ovo je ubedljivo najduži red do sada, tri prstena bukvalno i račva se prema Makenzijevoj i Slaviji. I sam sam se poklonio Presvetoj Bogorodici pre desetak dana. Slava Bogu za sve i Presvetoj Bogorodici, jer ova Blagodat je u našu zemlju stigla u pravo vreme, da se saberemo i okupimo oko Boga živoga i samo tako odupremo silama mraka koje nas pritiskaju - kazao je Danilo iz Priboja.

Pojasu Presvete Bogorodice od 20. maja do 3. juna poklonilo se do sada preko pola od broja vernika.

- Ipak, važnije od samog broja vernika je to što narod potvrđuje vekovnu odanost Svetosavskom i Svetolazarevskom ili Kosovskom zavetu, koji su ništa drugo nego ostvarenje Novog zaveta u životu pravoslavnih Srba - kazao je patrijarh srpski gospodin Porfirije.

Časni pojas Presvete Bogorodice u prestonom Hramu Svetog Save biće sve do subote, 6. juna, kada će, navodi se u saopštenju, posle svete Liturgije kojom će načalstvovati patrijarh Porfirije, biti svečano ispraćen u sveti i veliki manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj.

Autor: A.A.