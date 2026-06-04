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VELIČANSTVENE SCENE ISPRED HRAMA SVETOG SAVE: Vernici satima čekaju u redu da se poklone svetinji, obišao ih i patrijarh Porfirije!

Izvor: Pink.rs/FoNet, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Velika kolona vernika i dalje strpljivo čeka ispred Hrama Svetog Save u Beogradu da se pokloni Časnom Pojasu Presvete Bogorodice, a danas ih je obišao i patrijarh srpski Porfirije.

Oko građana koji više časova čekaju ulazak u Hram prošetao je poglavar Srpske pravoslavne crkve, koji ih pozvao da se pomole Bogorodici. Građani su ga pozdravili i tražili mu blagoslov.

Kako navode vernici koji čekaju, u koloni se uglavnom čeka od osam do deset sati.

Prema podacima SPC, od unošenja svetogorske relikvije na Spasovdan, 21. maja, kroz Hram Svetog Save prošlo je do 2. juna oko 580.000 vernika.

Najavljeno je da će Časni Pojas Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save biti izložen do 6. juna, kada će, posle liturgije koju će voditi patrijarh Porfirije, biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori.

Autor: D.S.

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