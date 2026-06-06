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Patrijarh Porfirije zaplakao, pa skinuo kapu pred Časnim pojasom Presvete Bogorodice: Za ovaj čin poniznosti postoje tri razloga

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Tokom ispraćaja Časnog pojasa Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save, patrijarh Porfirije je u emotivnom trenutku zaplakao i skinuo belu bogoslužbenu kapu, što u pravoslavnoj tradiciji ima tri duboko simbolična značenja.

Nakon što se od Spasovdana više od 900.000 vernika poklonilo Časnom pojasu Presvete Bogorodice, ova velika svetinja danas je svečano ispraćena iz Hrama Svetog Save nazad na Svetu Goru.
Bela patrijaršijska kapa predstavlja simbol duhovne vlasti, časti i crkvenog autoriteta. Skidanjem kape pred Časnim pojasom, patrijarh simbolično pokazuje da svu svoju zemaljsku i crkvenu vlast polaže pred višim, nebeskim autoritetom – u ovom slučaju pred Majkom Božijom i samim Bogom.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Prema crkvenim pravilima, sveštenoslužitelji obavezno otkrivaju glavu u najsvetijim trenucima službe. To se čini tokom čitanja Svetog Jevanđelja, prenosa Svetih Darova, ali i tokom usrdnih molitvi i celivanja čudotvornih relikvija. Današnji moleban je upravo takva vrsta intenzivne, direktne molitve gde se stoji "licem u lice" sa svetinjom.

Otkrivena glava pred svetinjom je univerzalni hrišćanski znak smirenja. Pred prisustvom velike blagodati koju nosi relikvija poput Pojasa Presvete Bogorodice, svaki vernik, pa i sam poglavar Crkve, stoji razotkriven, kao obično ljudsko biće koje moli za milost i zastupništvo.

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U prepunom Hramu je održan moleban, a ovaj istorijski događaj obeležile su izuzetno jake emocije. U jednom trenutku, emocije su u potpunosti savladale patrijarha srpskog Porfirija, koji je zaplakao pred Časnim pojasom, a potom je učinio čin koji je privukao veliku pažnju vernika - skinuo je svoju belu bogoslužbenu kapu (panakamilavku/beli klobuk).

Iako laicima ovaj gest može delovati neobično, skidanje bogoslužbene kape je duboko ukorenjen čin poniznosti i poštovanja u pravoslavnoj tradiciji. Patrijarh Porfirije, kao i svi drugi arhijereji i sveštenici, skida mitru ili klobuk iz tri ključna bogoslužbena i simbolička razloga.

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Autor: Marija Radić

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