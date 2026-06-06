URNEBESNO! ŽELJKO ZAIGRAO NA ŽURCI U MONAKU! Originalnim plesom pokazao kako bi to izgledalo da je on organizovao! (VIDEO)

Vlasnik i direktor Pink Media Grupe Željko Mitrović, prisustvovao je kvalifikacijama za Veliku nagradu Monaka, nakon koje je posetio žurke, koje mu se, kako ističe na društvenim mrežama, nisu dopale.

Mitrović je na svom Instagram profilu napisao da su njihove žurke dosadne, kao i da bi on to drugačije organizovao. Zatim je svima pokazao i kako bi to tačno izgledalo.

Malo su mi uštogljene i dosadne ove žurke u Monaku posle Formule1, svratio sam na 3, i izgleda da je svima potreban ludak za razmrdavanje! Da sam ih ja organizovao sve bi izgledale ovako! Ja sam otišao, ali su počeli da đipaju na ovoj trećoj!, napisao je Mitrović.

Velika nagrada Monaka važi za jednu od najvažnijih i najzahtevnijih trka u kalendaru Formule 1. Ulična staza kroz Monte Karlo poznata je po uskim krivinama, malom prostoru za preticanje i velikom značaju kvalifikacija, zbog čega se svake godine smatra jednim od vrhunaca sezone.

Trka za Veliku nagradu Monaka vozi se u nedelju od 15 sati.

Mitrović je u objavi dodao i da se nakon Monaka vraća u Beograd, gde ga, kako je naveo, očekuju humanitarne aktivnosti i pomoć porodicama kojima je podrška potrebna.

Autor: A.A.