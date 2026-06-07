'PARE SU SREDSTVO I NIKADA NE SMEJU POSTATI CILJ' Željko Mitrović otkrio šta radi kad mu PONESTANE NOVCA, pa poslao moćnu poruku (VIDEO)

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović ponovo je digao prašinu na Instagramu otkrivši šta radi kada mu ponestane novca.

Naime, Željko Mitrović privukao je pažnju objavom iz Monaka, gde trenutno boravi.

Mitrović je na Instagramu podelio snimak sa ulica Kneževine, na kojem vozi skejt u ''turskom sedu'', ali je mnogo više od kadrova pažnju privukla njegova poruka o novcu i životnim prioritetima.

- Kad god mi ponestane para, ja ponovim ovaj moj “ritual”, i počnu pare da pristižu sa svih strana! Ne treba preterivati jer pare su obično jebeno sredstvo ali nikad, i da ponovim nikad, ne smeju postati cilj - napisao je Željko Mitrović u svojoj objavi.

Objava je za kratko vreme izazvala brojne pozitivne reakcije pratilaca, koji su u komentarima ostavljali emotikone srca i aplauza.

Željko Mitrović je poznat po tome što sa pratiocima redovno deli detalje iz svog privatnog života i putovanja, a Monako je jedna od destinacija na kojoj često boravi sa porodicom.

Autor: M.R.