Do 31 stepen, pa PLJUSAK IZ VEDRA NEBA! Objavljena i detaljna prognoza za narednih 7 DANA: Evo šta nas čeka

U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, s najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 31 stepen dok se u jugozapadnim i južnim planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.

Ujutru po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije ponegde kratkotrajna magla ili niska oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Najniža temperatura biće od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Duvaće slab i promenljiv vetar.

I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, uz slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura u glavnom gradu 8. juna iznosiće od 16 do 18, a najviša oko 31 stepen.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do ponedeljka, 15. juna, u utorak i sredu u prvom delu dana biće pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 33 stepena.

Kratkotrajna kiša ili pljusak, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju se samo u utorak posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.

U sredu u drugom delu dana, kao i u četvrtak nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature.

U petak i za vikend suvo, a u naredni ponedeljak u brdsko-planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, navodi RHMZ.

Autor: S.M.