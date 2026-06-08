'NEPOBEDIVI' NA PESKU I U VODI: Invictus Challenge by Fondacija Mozzart peti put na Štrandu

Najpoznatija gradska plaža u Novom Sadu i ovog juna bila je poprište borbe sa preprekama, vremenom, ali i samim sobom. Invictus Challenge by Fondacija Mozzart trka održana je na Štrandu po peti put, a brojni takmičari još jednom su testirali svoje granice prevazilaženjem prepeka u stilu Survivora.

Mozzartov tim „Nepobedivi“ već pola decenije borbenim mentalitetom i timskim duhom opravdava svoj naziv, a i ovog puta zablistali su na vrelom pesku novosadskog kupališta.Uspon konopcem uz Žezeljev most, karike, kotrljanje guma duž Štranda, preskakanje drvenih greda i provlačenje ispod mreže samo su neki od izazova koje su takmičari Invictus Challenge trke uspešno savladali na najlepšoj plaži na Dunavu.

Upornost, snaga, brzina, adrenalin, ali i ruka podrške i povik ohrabrenja tamo gde je najpotrebnije obeležili su i ovu avanturu. Još jednom se pokazalo da je Invictus Challenge sinonim za pomeranje granica, ali i najbolju zabavu, a u tom duhu isplanirano je i leto pred nama.

Naredni izazov zakazan je već za 4. jul na Kopaoniku, a zatim će 8. avgusta nepobediva ekipa dodati novu stanicu na svojoj pobedničkoj trasi – Novi Pazar. Bez obzira na to da li ste sportista ili rekreativac, timski duh i dobra energija su zagarantovani. Jer najbolji deo trke nije cilj, već ekipa sa kojom ćeš stići do njega!

„NEPOBEDIVI“ OBARAJU REKORDE – U SPORTU, ALI I HUMANOSTI

Kada je humanost krajnji cilj, prepreke ne postoje. Tome već pola decenije svedoče Fondacija i kompanija Mozzart i njihova nepobediva ekipa koja, osim sportskih rezultata, ispisuje svoj zeleni trag na stazama Petrovaradina, Štranda i Fruške gore. Mozzartov tim je do sada na Invictus Challenge trkama više puta učestvovao u akcijama čišćenja i reciklaže plastike, limenki i tekstila, kao i pravljenju kućica za fruškogorske ptice. Kroz ove OCR trke, Fondacija Mozzart je do sada pružila podršku i brojnim ustanovama i udruženjima, kao što su Dečje selo „Dr Milorad Pavlovićˮ u Sremskoj Kamenici, Sigurna kuća u Novom Sadu, Organizacija za traganje i spasavanje (OTIS), Fondacija „Tate Novosađani“, Pokret gorana Vojvodine, ekološko udruženje „Zeleni sad“, organizacija „Čepom do osmeha“…

Autor: A.A.