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MILAN VELIKOG SRCA: Mlađi nadzornik iz OZ Novi Sad uspešno završio humanitarnu misiju (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: sutupljene fotografije/ UIKS ||

Mlađi nadzornik iz Okružnog zatvora u Novom Sadu Milan Mićunović uspešno je završio 1.000 kilometara dugu humanitarnu vožnju biciklom kroz više gradova u zemlji kako bi, uz podršku brojnih poznatih biciklista, podigao svest celokupne javnosti o srčanim manama kod dece.

Mićunović je simbolično završio svoju vožnju ispred Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj, u kojoj se obavljaju najsloženije hirurške intervencije kod dece sa srčanim manama.

Foto: sutupljene fotografije/ UIKS

"Mlađi nadzornik iz Okružnog zatvora u Novom Sadu Milan Mićunović rešio je da pokrene širu akciju podizanja svesti o potrebama te dece i njihovom lečenju kad je saznao da njegov kolega sa posla ima ćerku sa srčanom manom" izjavio je direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić.

Foto: sutupljene fotografije/ UIKS

On je istakao da je mladi kolefa uspeo da okupi najbolje bicikliste u Srbiji i na Balkanu za svoj humanitarni pohod tako da su sa njim krenuli i profesionalni biciklisti i višestruki prvaci u tom sportu i učesnici olimpijskih igara - Veljko Stojnić, Aleksandar Roman i Ivan Stević.

Autor: Pink.rs

#Mile Jandrić

#Novi Sad

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#humanitarna misija

#milan mićunović

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