MILAN VELIKOG SRCA: Mlađi nadzornik iz OZ Novi Sad uspešno završio humanitarnu misiju (FOTO)

Mlađi nadzornik iz Okružnog zatvora u Novom Sadu Milan Mićunović uspešno je završio 1.000 kilometara dugu humanitarnu vožnju biciklom kroz više gradova u zemlji kako bi, uz podršku brojnih poznatih biciklista, podigao svest celokupne javnosti o srčanim manama kod dece.

Mićunović je simbolično završio svoju vožnju ispred Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj, u kojoj se obavljaju najsloženije hirurške intervencije kod dece sa srčanim manama.

"Mlađi nadzornik iz Okružnog zatvora u Novom Sadu Milan Mićunović rešio je da pokrene širu akciju podizanja svesti o potrebama te dece i njihovom lečenju kad je saznao da njegov kolega sa posla ima ćerku sa srčanom manom" izjavio je direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić.

On je istakao da je mladi kolefa uspeo da okupi najbolje bicikliste u Srbiji i na Balkanu za svoj humanitarni pohod tako da su sa njim krenuli i profesionalni biciklisti i višestruki prvaci u tom sportu i učesnici olimpijskih igara - Veljko Stojnić, Aleksandar Roman i Ivan Stević.

Autor: Pink.rs