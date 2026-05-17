Dalibor Marković Palma poveo 550 JAGODINSKIH POLJOPRIVREDNIKA u Novi Sad na MEĐUNARODNI SAJAM POLJOPRIVREDE

Najveća grupna poseta Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu iz Jagodine

Jutros je 550 poljoprivrednih proizvođača iz svih jagodinskih sela, a ima ih 52, krenulo na najveću smotru agrara u ovom delu Evrope, Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu.

„Kao i zadnjih 20 godina i ovo putovanje je o trošku donatora, a u organizaciji grada Jagodine. Grad Jagodina nastavlja prepoznatljivu politiku koju je utemeljio moj otac Dragan Marković Palma. Podsećam da je on organizovao putovanja jagodinskih poljoprivrednika na Sajam u Novi Sad još u vreme kada nije bio vlast i pre 2004. godine. Cilj ovog putovanja je da se naši poljoprivrednici upoznaju sa novim agrarnim tehnologijama i genetikom u stočarstvu. Nastavljamo dalje“, izjavio je potpredsenik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković Palma.

Autor: S.M.