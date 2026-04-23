Povodom verbalnog napada Zorana Nikolića zvanog Babuška iz Jagodine na Sanju Jeremić, načelnicu Gradske uprave za javne prihode, zaštitu životne sredine i inspekcijski nadzor, u Skupštini grada Jagodina održana je konferencija za novinare.

Potpredsednik Jedinstvene Srbije i Član Gradskog veća za budžet, finansije i investicije Dalibor Marković Palma rekao je da je konferencija za novinare sazvana povodom nemilog događaja koji se jutros dogodio u Jagodini, kada je Sanju Jeremić, načelnicu načelnicu Gradske uprave za javne prihode, zaštitu životne sredine i inspekcijski nadzor verbalno napao, kako je rekao, “jagodinski siledžija”.

- Siledžija Zoran Nikolić Babuška, ta ribica, klen, šrafciger i ne znam koliko još nadimaka ima, je upao u privatni lokal majke načelnice Sanje Jeremić, koja je trenutno bila na odmoru kako bi dete ispratila na ekskurziju i vređao je verbalno. Prethodnih dana je na društvenim mrežama obljavljivao njene fotografije, karikature i ne znam šta sve još. Inače, da bi građanima Jagodine i Srbije bilo jasnije, to je povratnik iz inostranstva, a, prema informacijama kojima raspolažem, živeo je u Švajcarskoj odakle je proteran zbog nekih krimi radnji, a čime se bavio, utvrdiće nadležni organi - rekao je član Gradskog veća Dalibor Marković Palma.

NEĆEMO DOZVOLITI MALTRETIRANJE

On je dodao da Jagodina ne može da dozvoli da se rukovodstvo grada Jagodine, direktori javnih preduzeća i svi zaposleni u ustanovama koje pripadaju gradu Jagodini, maltretiraju, šikaniraju, prozivaju na ulici i vređaju, a da za to Policijska uprava i Tužilaštvo u Jagodini, kao i ostali nadležni organi ćute.

- Šta treba šta da očekujemo mi od takvih bahatih pojedinaca? Šta treba da očekuju naše porodice? Da li treba da se plašimo nekoga ko je umislio da je bitan faktor i da će on da se bave politikom? Ko ih štiti? Moje pitanje za državno rukovodstvo je ko štiti bahatog kriminalca Zorana Nikolića ovde u Jagodini? – upitao je Marković i dodao:

- Već duže vreme svi ćutimo i ne reagujemo na to što taj kriminalac, “političar”, piše, crta i vređa sve nas, stavlja neke mete na čelo, ne birajući rečnik političar na društvenim mrešama šta je biografija tog Zorana Nikolića Babuške i dokle ćemo to da trpimo i da gledamo zatvorenih očiju to što neki bahati pojedinac radi i da li mi treba da se plašimo kad izađemo na ulicu, kad sa decom krenemo da se prošetamo, kad porodično idemo negde, pošto je taj bahati kriminalac, načalnicu Sanju Jeremić pratio i upao joj u lokal u momentu kada je ona ušla tamo i rekao joj da će da ga zapamti i da će da vidi šta će popodne da joj se desi, i da će da je uništiti.

NAPADNUT I NOVINAR

Dalibor Marković Palma zapitao se i šta bi bilo da su deca Sanje Jeremić bila u lokalu.

- Na konferenciji je i novinar kome je taj isti kriminalac pretio, ali je on ostao anoniman, pa se nije obratio policiji, niti je prijavio taj slučaj. Kada smo pričali na tu temu, rekao mi je da ga je Nikolić sreo i da ga je vređao. Mnogi od nas nisu reagovali na pretnje tog kriminalca, jer se ne plašimo. Nemamo razloga da se plašimo. Radimo sve što je po zakonu ove države, što je po Ustavu ove države, ali se pitamo šta rade ti drugi koji su spremni da jednu damu, jednu majku maloletne dece, sretnu i napadnu. Što nije napao, snimao i vređao nekog sebi ravnog, a ne jednu nezaštićenu ženu, samohranu majku? Pritom, ta žena obavlja javnu funkciju, ona je službeno lice, načelnik u Gradskoj upravi Jagodine - izjavio je Marković.

JEDINSTVENA SRBIJA SE NE PLAŠI BAHATIH POJEDINACA

Član Gradskog veća na konferenciji za novinare se zapitao i šta treba da očekuju građani Jagodine?

- Oni odlično znaju o kom licu se radi. Da je to lice iz kriminogene sredine. Građani Jagodine odlično znaju ko stoji iza tog lica, a i mi znamo iz čije “kuhnje” to ide. To je ona stara kuhinja, poznata građanima Srbije. Ali mi iz Jedinstvene Srbije i grada Jagodine nikada se nismo i nećemo plašiti takvih ološa, koji idu i zastrašuju narod na taj način i skreću pažnju sa mnogo važnih i bitnih tema. Tvrdim da ovakvih slučajeva više neće biti. Obratićemo se svim državnim institucijama, predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, ministru policije Ivici Dačiću i direktoru policije Draganu Vasiljeviću, koje ću lično da pozovem. Nećemo da se plašimo nekog bahatog pojedinca, koji će da ide i da seje strah po Jagodini, koji će da preti jagodinskim taksistima, kako će da ih izmesti iz centra grada, jer mu smetaju. Ali, on nije osoba koja se pita za bilo šta u ovom gradu. Da ne pričam o tome šta se radi u kafani koju on drži, da ne pričam o mnogim drugim stvarima ovoga momenta da ne pričam, a građani odlično znaju koje, kaže i ponavljam ta osoba – istakao je Marković.

NADLEŽNI OSTALI NEMI NA PRETNJE

Dalibor Marković Palma rekao je i da je samohrana majka Sanja Jeremić, načelnicu Gradske uprave za javne prihode, zaštitu životne sredine i inspekcijski nadzor, koja se pre konferencije za novinare tek vratila iz bolnice, doživela i pretrpela neverovatan strah i bila u panici za dete koje je na ekskurziji, da mu se nešto ne dogodi, da se zabrinula da se nešto ne desi njenoj majci, da li će da joj bude upaljen lokal, da li će da budu izbušene gume na vozilu ili razbijena šoferšajbna, da li će da je sreću neki ljudi niz ulicu i da im neko preti, ali da su ćutali i čekali da državni organi rade ono što je njihov posao.

DRŽAVNI ORGANI NISU POSTUPILI NI PO JEDNOJ PRIJAVI GRAĐANA

- Državni organi do danas nisu postupili ni po jednoj prijavi građana. Sa nama je i direktor Zavičajnog muzeja, koji je protiv istog podneo 3-4 prijave, između ostalih i krivične prijave, ali se ništa nije desilo. Ovde je i Marko Janjić, predsednik Mesne zajednice Stadion, kome je preko posrednika prećeno, ali je sud pritužbu odbio kao neosnovanu. Kada je video policijski zapisnik, rekao je da to nisu njegove reči pa su ga posle nekoliko dana pozvali da dopune prijavu koju je on podneo protiv Zorana Nikolića - kazao je Marković Palma.

SANJA JEREMIĆ, NAČELNICA GRADSKE UPRAVE ZA JAVNE PRIHODE, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I INSPEKCIJSKI NADZOR U JAGODINI: RADIM SVE PO ZAKONU I ŽELIM DA BUDEM ZAŠTIĆENA

Samohrana majka, dvoje male dece, Sanja Jeremić na konferenciji za novinare rekla je da joj je Zoran Nikolić rekao da ju je pratio, što, kako je rekla, znači da je on danas gledao, dok je sa ćerkom išla po pekarama da joj kupi doručak, da je isprati na ekskurziju.

- U trenutku kad sam ušla u lokal, on se odjednom stvorio. Sa mnom je trebalo da bude moj maloletni sin. Zamislite šta bi preživelo dete da mi je bilo tada u lokalu? Trudim se da svoj posao obavljam maksimalno profesionalno, korektno i da sve završim na vreme i u skladu se zakonom. Samo želim da kao osoba, kao majka, kao žena, u ovom gradu budem zaštićena, a ne da mi onako neki muškarac upada u lokal i preti i da nijedna žena ne doživi ovo što sam ja doživela. Verujte mi, pogotovo samohrane majke. Verujte mi, u tom trenutku nisam znala da li je ušao sa pištoljem, telefonom ili nečim drugim - izjavila je vidno potresena Jeremić.

Ona je dodala da je bila zaprepašćena, da nije znala šta da kaže, jer smatra da ima pravo na godišnji odmor, na svoje privatne obaveze i privatan život.

DR MIODRAG JARKIN, PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA JAGODINA: NEDOPUSTIV BILO KAKAV VID NASILJA

Predsednik Skupštine grada Jagodine Miodrag Jarkin rekao je da je nedopustivo u bilo kojoj civilizovanoj zemlji, a pogotovo u gradu u kome živi, u kome žive naše porodice, naša deca, da se sprovodi bilo kakav vid verbalnog ili fizičkog naselja prema bilo kom građaninu ovog grada, a potom dodao:

- Ovaj nemio događaj koji se desio je stvarno ljudski potresao sve nas. Sanja je funkcioner ovog grada. Svi problemi koji postoje u ovom gradu se ne rešavaju bilo kojim vidom naselja ili verbalnog vređanja. Postoje regularne institucije preko koji sve može da se reši regularnim putem i mi se zato zalažemo. Skupština grada Jagodine poziva nadležne institucije koje treba da vode računa o ovome što se desilo i o svim drugim nemilim događajima da preduzmu adekvatne mere i na tome ćemo insistirati.

DUŠAN MARKOVIĆ, DIREKTOR ZAVIČAJNOG MUZEJA JAGODINA: DA SE NASILNIKU STANE NA PUT

Direktor Zavičanog muzeja Dušan Marković ocenio je da je ovo jedna od možda i najtežih situacija u Jagodini u poslednje vreme.

- Dotični je umislio da je osoba koja može da deli pravdu i da po svojim opštim nahođenjima maltretira ljude po Jagodini i danas napada jednu ženu, napada osobu koja dugi niz godina radi svoj posao, onako kako to zakon nalaže i u službi svih građana Jagodine. Moram da napomenem i to da sam ja, što se mene lično tiče, i moje porodice, podneo preko tri prijave protiv dotičnog Zorana Nikolića, koji me je na sve moguće načine maltretirao, plašio, zaustavljao na ulici i mene i moju porodicu i saradnike, preko posrednika lično. Sve je to dokumentovano, predato u ustanovu gde treba da se preda, MUP Jagodine. Kako je on nastavio sa svojim terorom nadamnom, ja sam podneo krivičnu prijavu protiv dotičnog Zorana Nikolića, ali do dana današnjeg, nije sankcionisan, nije pozvan na razgovor i nije se postupilo prema njemu onako kako treba da se postupi, a prijave su odbačene - rekao je Marković.

On je dodao da neće “stati na ovome, da će početi da traži ko stoji iza tog čoveka, s obzirom na to da svi ti ljudi o kojima sam malopre pričao sede u kafani dotičnog čoveka, pa se pita da li je moguće da podnose tri prijave i krivinnu prijavu, a da se one odbijaju.

- Ko odbija to? I da li je normalno da u 21. veku u Jagodini koja nikada nije imala ovakve incidente, a 15 godina sam u politici, da li je moguće da neko upadne kod žene i da je na najzverskiji način izmaltretira? Napomenuo bih i da je mnogo slučajnosti u okviru jednog slučaja. Meni je pre nešto više od godinu dana zapaljen auto ispred porodične kuće, uviđaj je trajao 20 minuta. Napadnut sam dva puta fizički u centru grada, to sam prijavio. Takođe ništa. Znači, ovde neko može da radi kako misli da treba i može sve nas da šikanira. Mi sa ovog mesta poručujemo i molimo nadležne organe da radi svoj deo posla. Znate kako, ako ja vodim decu u vrtić i moram da imam još jednog čoveka koji ide sa mnom, i supruga kad ide na pijacu da kupi nešto, mora da ima nekog koji ide sa njom. Jasno je da ovaj čovek mora da bude sankcionisan, da sve ovo što je uradio mora da bude uobličeno i da mu se stane na put kako se ovakve stvari više ne bi ponavljale. I ne znam šta je sledeće. Sledeće je verovatno da on i neko njemu sličan krene da dolazi u naše kuće, na naše stambene adrese. Mislim da to ne bi trebalo da se desi i da je kranje vreme da nadležni organi preuzmu inicijativu, i da tužilaštvo, sud, načelnik Policijske uprave, urade šta treba da bi se ovakvom jednom gnusnom nasilniku i psihopati, u pravom smislu te reči, jednom za svagda stalo na put – poručio je Marković.

MARKO JANJIĆ, PREDSEDNIK MZ STADION: NAPADNUT I PREDSEDNIK MZ STADION

Marko Janjić, predsednik MZ Stadion, vlasnik poznate čuvene limarsko-farbarske radnje “Čarli”, rekao je da svi znaju da je “pokojni predsednik Draga Marković Palma od Jagodine napravio najbezbedniji grad u Srbiji, a potom dodao:

- Nikada ovakvih i sličnih incidenata nije bilo u to vreme u našem gradu. I sada, poslednjih meseci, imamo neku vrstu kampanje dotičnog Zorana Nikolića, napade koji su ignorisani, koji se ne smatraju ozbiljnim, ali da, kada dođe do toga da bude napadnuta samohrana majka, žena, na ovakav način, više ne može da se pređe preko toga. Niko se nikoga ne plaši, samo tražimo od državnih organa da rade svoj posao, jer ga nisu radili u predhodnom periodu.

On je ispričao i da je letos Nikolić preko posrednika počeo da šalje neke pretnje i da ih je u početku smatrao šaljivim.

- Kasnije se ispostavilo da je to vrlo ozbiljno. U smislu “šta smo farbali, farbali smo”, te da će radnja da mi bude zatvorena, da ću da ga zapamtim. Znači, najgnusniji udar na moju porodicu, na porodičnu firmu, na firmu od imena i ugleda. Kao svaki građanin, otišao sam u policiju, prijavio, a prenete su dve-tri moje rečenice. U zapisniku nije bilo da su pretnje bile direktne, gnusne, da će da mi zatvori radnju, da je će više nikad da se bavim, da nigde ništa neću moći u ovom gradu da radim. Odreagovao sam na izjavu i tek posle više dana su me pozvali iz policijske uprave Jagodina da dam novu izjavu i poslali su je Tužilaštvu. Tužilaštvo je to odbacilo kao neosnovano. Ja pitam i policiju i tužilaštvo, šta bi trebalo nekom građaninu da se desi, da li treba da mu bude zapaljen auto, kuća, radnja, daleko bilo, da neko strada, da bi oni reagovali - rekao je Janjić.

Dodao je da ovo treba da zna cela Srbija, da su to vrlo ozbiljne stvari, da je njegova majka doživela ogroman stres i da se paši za porodicu.

- Ja se kao muškarac ne plašim. Ali ja živim u porodičnom kući, u kojoj stanuju stric, strina, gde sam živeo sa majkom. Moja majka je doživela ogroman stres. Ona je, kako je to počelo u tom nekom letnjem periodu, da se dešava, preminula 12. oktobra. Zar vi mislite da ja mogu lako da pređem preko toga i da takve stvari da ne shvatim lično? Izvinite, malo sam emotivan. Samo, ovo je velika sramota za Policijsku upravu Jagodina, za Tužinoštvo, za predsednika suda, za sve njih. Neka počnu da rade svoj posao. Jagodina je bila i ostaće najzačistićeni grad u Srbiji – rekao je Janjić.

GORAN MILOSAVLJEVIĆ, NAČELNIK POMORAVSKOG OKRUGA: NEOPROSTIV NAPAD NA ŽENU SAMO ZA TO ŠTO JE SPROVODILA ZAKON

Goran Milosavljević, načelnik Pomoravskog okruga, kazao je da je neoprostivo da se dogodi napad na ženu, majku, samo zato što je sprovodila zakon i što je radila svoj posao po slovu zakona.

- Mi smo grad koji je, s jedne strane oličenje bezbednosti, ali i grad gde su građani Jagodine vrlo jasno pre nepune 2 godine rekli za kakvu politiku se zalažu. Za politiku koja, je s jedne strane imala dela i rezultate, a s druge strane sigurnost i bezbednost svi građana. I građani su to podržali sa preko 60 odsto. Ono što mogu da poručim, toj bahatoj osobi je da izađe na izbore, da prikaže svoje ime i prezime, svoju biografiju, svoj program rada i da, jednostavno, vidi koliko građana mu daje podršku. On to očigledno tada nije uradio iz razloga što smatra da se politika vodi po kuloarima, da se vodi po kafanama, da se izigrava snaga na ulici, a snaga, vidimo kakva je karakterna ta osoba kada napada žene. To jasno pokazuje o tome, o hrabrosti, o moći jedne takve bahate osobe. Ono što građani Jagodine moraju da znaju, da onu politiku koju je sprovodio pokojni predsednik Dragan Marković Pauma proteklih 20 godina, a to su dela i bezbednost i briga o svim našim građanima, da će i dalje da se sprovodi - poručio je Milosavljević.

Sanja Jeremić je rekla da je od nadležnih organa zatražila zabranu prilaska Zoranu Nikoliću zvanom Babuška.