HAPŠENJE U LOZNICI: Četiri godine tajno iskopavao pesak i šljunak iz Drine i Jadra pa bez dozvole skladištio ulje u blizini reke

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje ekološkog kriminala i Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave u Šapcu, u saradnji sa republičkom vodnom, šumarskom i lovnom inspekcijom, Inspekcijom za zaštitu životne sredine i službenicima Zavoda za zaštitu prirode, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Loznici, uhapsili su P. D. (70) iz Loznice zbog sumnje da je izvršio više krivičnih dela protiv životne sredine.

Osumnjičeni je, u periodu od 2022. do marta 2026. godine, bez dozvola nadležnih organa organizovao eksploataciju mineralnih sirovina peska i šljunka u priobalju reke Drine i Jadar, u mestu Lešnica. Zatim je, kako se sumnja, suprotno rešenjima republičke vodne inspekcije o zabrani iskopavanja, stavio u pogon postrojenje za separaciju mineralnih sirovina peska i šljunka čime je napravio više veštačkih akumulacija ispunjenih vodom i na taj način, u geološkom smislu, oštetio životnu sredinu.

Sumnja se i da je bez dozvole nadležnih organa uskladištio oko 1.000 litara prerađenog ulja u neposrednoj blizini reke Jadar.

P. D. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu za krivična dela nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, oštećenje životne sredine, protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zagađuju životnu sredinu i unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

