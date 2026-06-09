REČI PATRIJARHA PAVLA KOJE SE PAMTE: Objasnio šta je Srbima PORODICA, pa naglasio njen značaj

U vremenu kada se mnogo govori o uspehu, novcu, karijeri i ličnim ciljevima, često se zaboravlja ono što čoveka prati od prvog dana života. Mesto na kojem naučimo prve reči, prve molitve, prve lekcije o poštovanju i odgovornosti. Mesto na kojem se radost deli, a teret nosi zajedno.

Zato i ne čudi što su reči blaženopočivšeg Patrijarh Pavle o porodici ostale među najcitiranijim porukama koje je ostavio iza sebe. U svega nekoliko rečenica sažeo je ono što mnogi osećaju, ali teško umeju da izgovore.

Dok se porodica danas često posmatra kroz obaveze, svakodnevnu žurbu i probleme koje život donosi, Patrijarh Pavle podsetio je na njenu mnogo dublju ulogu - da bude oslonac, škola života i mesto gde čovek gradi svoj karakter.

Patrijarh Pavle: "Porodica je mala crkva"

Govoreći o značaju porodice, Patrijarh Pavle je rekao ovako.

- Porodicu smatram osnovom ljudske zajednice i nezamenjivom za duhovni razvoj čoveka. U porodici se čuva vera predaka, drži se do osnovnih duhovnih vrednosti, koje nas vode kroz život; porodica je izvor ljubavi, u njoj se učimo dužnosti, žrtvovanju, zajedničkom podnošenju nevolja, kao i podeli radosti. Porodica nam stvara osećanje da smo zajedno u svemu i kad odemo iz svojih kuća, kuda nas život vodi. Porodica je "mala crkva". Njenih svetinja i običaja ko se drži, taj ne može zalutati u ovom otuđenom, ispražnjenom, posuvraćenom svetu!

Upravo u ovoj poruci nalazi se suština njegovog pogleda na život. Porodica nije samo zajednica ljudi koji žive pod istim krovom. Ona je, prema njegovim rečima, mesto gde se prenose vrednosti koje oblikuju čoveka mnogo duže nego što je toga svestan.

Mnogi će reći da se vremena menjaju. Menjaju se navike, način života, tehnologija i međuljudski odnosi. Ipak, potreba čoveka da negde pripada ostaje ista.

Kada je govorio da se u porodici učimo dužnosti, žrtvovanju i zajedničkom podnošenju nevolja, Patrijarh Pavle nije govorio samo o verskim principima. Govorio je o svakodnevnim situacijama koje poznaje svaka kuća - o brizi za roditelje, podršci deci, strpljenju među supružnicima i spremnosti da se zajedno prolazi kroz teške trenutke.

Zbog toga njegove reči i danas dopiru do ljudi različitih generacija. U njima nema velikih obećanja niti komplikovanih životnih formula. Postoji jednostavno podsećanje da čovek najvažnije lekcije često nauči upravo za porodičnim stolom.

Mesto gde se dele i teret i radost

Posebno je snažna misao da porodica stvara osećaj zajedništva čak i kada članovi odu svojim putem.

Mnogi su to osetili tek kada su napustili roditeljski dom, preselili se u drugi grad ili osnovali svoju porodicu. Tek tada postaje jasno koliko su navike, običaji i vrednosti koje nosimo iz kuće duboko utkane u svakodnevni život.

U vremenu kada se često govori o otuđenosti među ljudima, Patrijarh Pavle porodicu vidi kao mesto koje čoveku daje koren i oslonac. Ne kao ideal bez problema, već kao zajednicu u kojoj se uči kako da se problemi zajedno rešavaju.

Poruka koja ne gubi značaj

Mnoge misli Patrijarha Pavla citiraju se godinama nakon što su izgovorene, ali njegove reči o porodici imaju posebno mesto među ljudima.

Možda upravo zato što podsećaju na nešto što svi znamo, a često zaboravimo - da se najveće životne vrednosti ne nalaze daleko od nas. Nalaze se među ljudima sa kojima delimo dom, uspomene, brige i radosti.

Za Patrijarha Pavla, porodica nije bila samo društvena zajednica. Bila je temelj na kojem čovek gradi sebe. A takve poruke ne zastarevaju.

Autor: S.M.