Prvi utisak o ženi traje samo tri sekunde, a ovih 7 detalja muškarci uoče pre nego što izgovorite 'zdravo'

Prvi utisak o ženi formira se munjevito, mnogo pre nego što se razmene prve reči.

Mozak muškarca skenira lice, držanje i energiju u roku od tri do sedam sekundi. To nije floskula iz časopisa, već reakcija starija od jezika. Ono što će vas iznenaditi jeste da odeća i šminka nisu na vrhu liste.

Pravi okidač krije se u sredini ovog teksta i tiče se jednog detalja koji žene najčešće potpuno zanemare.

Osmeh i oči nose prvi utisak o ženi

Lice je prva tačka kontakta. Muškarac ne broji crte lica niti meri simetriju svesno. On reaguje na izraz. Iskren osmeh, onaj koji aktivira sitne bore oko očiju, šalje signal otvorenosti. Hladno, zatvoreno lice odbija čak i kada su crte besprekorne.

Pogled je drugi sloj. Direktan kontakt očima u trajanju od dve do tri sekunde deluje kao tihi poziv. Predug pogled prelazi u nelagodu, prekratak u nezainteresovanost. Topao i miran pogled radi više od bilo kog ruža.

Šta muškarac primeti pre odeće i frizure

Mnoge žene ulažu sate u izgled, a previde držanje. Pogrbljena ramena i spušten pogled poništavaju i najlepšu haljinu. Uspravna kičma, opuštena vilica i lagano podignuta brada menjaju celu sliku. To je deo onoga što privlači muškarce na nesvesnom nivou.

Način hoda i ritam koraka

Položaj ramena i vrata

Pokreti ruku dok pričate

Da li dirate kosu, lice ili nakit

Brzina i ton glasa

Da li muškarci prvo gledaju u telo

Ne. Muški pogled na ženu prvo registruje lice i opštu siluetu, a tek onda detalje figure. Telo dolazi kao drugi talas procene, posle nekoliko sekundi.

Miris kao tajni adut u prvom utisku

Ovo je onaj sredinski detalj koji menja igru. Miris ulazi direktno u limbički sistem, deo mozga zadužen za emocije i pamćenje. Težak, sladak parfem guši. Suptilan trag čistoće, kože i diskretnog mirisa zadržava se u sećanju danima. Muškarac neće znati da objasni zašto ste mu ostali u glavi, ali hoće.

Greška broj jedan jeste prepuštanje parfema u oblaku. Dva diskretna nanosa rade posao bolje od deset.

Detalji koje muškarci uoče u govoru tela

Govor tela otkriva sve što reči pokušavaju da sakriju. Nervozno trzanje noge, prekrštene ruke ispred grudi i pogled u pod javljaju nesigurnost. Otvorene šake, blagi nagib glave i mirno disanje šalju suprotnu poruku.

Smeh je posebna kategorija. Prirodan, nekontrolisan smeh deluje magnetno. Usiljeno kikotanje primeti se odmah i guši svaku hemiju. Probajte da slušate sagovornika do kraja rečenice pre nego što odgovorite. Ta sitnica menja prvi utisak o ženi više od bilo kog stajlinga.

Koje su najčešće greške žena na prvom susretu

Prevelik trud je očigledan. Muškarac oseti kada glumite verziju sebe koja nije vaša. Druga zamka jeste konstantno proveravanje telefona. Treća, monolog o sebi bez ijednog pitanja sagovorniku.

Autor: D.Bošković