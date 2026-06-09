PANIKA U ŽELEZNIKU! Čovek od 70 godina slikao i snimao decu u parku!

Izuzetno uznemirujuće upozorenje objavljeno je za područje Železnika gde je nekoliko žena primetilo vremešnog muškarca koji je naizgled fotografisao i snimao mališane koji su se igrali u jednom dečijem parku.

Sve je podelila jedna od mama koja ga je slučajno primetila nakon što joj je neka od starijih žena skrenula pažnju.

"Danas sam u velikom parku sedela sa mamama dok se moje dete igralo sa drugom decom. Želim da upozorim sve mame i tate, bake i deke da je našu decu slikao i snimao čovek od otprilike 70 godina. Osrednje visine, potpuno sed, farmerke, kosulja i crni kacket na glavi", navela je na početku.

Kako je pojasnila, ona mu je i prišla da vidi o čemu se radi.

"Kada sam prišla da ga pitam zašto mi je slikao dete, kako mi je baka jednog dečaka rekla, kazao mi je da snima park, pomerio se i nastavio da snima grupu dece koja su bila u pesku. Nakon toga seo na klupu i listao po telefonu", kazala je.

Usledilo je upozorenje: "Molim vas sve da obratite pažnju, takođe ukoliko vidite nešto sumnjivo da prijavimo policiji".

Njena poruka naišla je na odjek građana Železnika, ali mnogi su je upitali ključnu stvar - da li je i zašto nije pozvana policija.

Na to je gospođa navela da je ona upozorila druge, ali da "nije jedina koja ga je videla", ali je usledio odgovor od drugih da su oni obavestili nadležne, a bilo je i onih koji su poentirali - uvek je neophodno pozvati policiju, naročito kada su deca u pitanju jer njih niko ne sme da fotografiše bez dozvole roditelja.

Pojedini su mislili da znaju o kome je reč: "Primetila sam i ja pre par dana, takođe u tom parku pojavljuje se izvesni deda Dragan, osrednje visine, sed i gnjavi malu decu da se igraju sa njim ili što plaču itd... Nije stalno u parku, ali nisam ga primećivala pre, uglavnom znam sve deke i bake tu, manje-više".

Koji muškarac je bio u pitanju ostaje nepoznato, ali zbog bezbednosti najmlađih neophodno je da se proširi svest da je za bilo kakve sumnjive radnje (uključujući snimanje i slikanje) apsolutno neophodno pozvati policiju jer društvene mreže nisu rešenje.

Autor: Jovana Nerić