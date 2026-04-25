HOROR! Majka i sin se udavili u parku: Nikome nije jasno kako je došlo do tragedije

Žena i dete, za koje se veruje da su u porodičnim vezama, preminuli nakon što su "upali u nevolju" tokom boravka u vodi u londonskom parku.

Policija je zahvalila hitnim službama i građanima koji su "dali sve od sebe u izuzetno teškoj situaciji", preneo je Sky News.

Žena i dete su preminuli nakon što su "upali u nevolju" u vodi u parku na zapadu Londona. Policija je pozvana nešto pre 16,30 časova u park Eltorn u Ilingu.

BREAKING: Woman and child die after 'getting into difficulty' in water in London parkhttps://t.co/esCDQkPVga — Sky News (@SkyNews) 25. април 2026.

Žrtve, za koje se veruje da su majka i njen sin, izvučeni su iz vode, ali su preminuli na licu mesta. Policija radi na identifikaciji njihovih najbližih srodnika. Njihove godine nisu saopštene.

"Ovo je tragičan incident u kojem su žena i njeno malo dete izgubili život. Naše misli su sa njihovim najbližima", rekao je detektiv Pit Tekrej, iz Jedinice za zapadno područje Metropolitenske policije:

"Takođe bih želeo da istaknem napore pripadnika hitnih službi i građana, koji su dali sve od sebe u izuzetno teškoj situaciji. Dok je istraga o onome što se dogodilo u toku, sve početne indicije ukazuju na to da okolnosti nisu sumnjive".

Autor: D.Bošković