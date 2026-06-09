'Ambulanta za svako selo gde ima uslova' Gradonačelnik Niša: Razmotrićemo mogućnost da se baš u Donjoj Studeni otvori ambulanta!

U akciji preventivnih pregleda, koju su danas zajednički organizovali Institut „Niška Banja“ i Univerzitetski klinički centar Niš, na pregled su mogli da se jave meštani tri niška sela. U razgovoru sa njima najviše je bilo reči o tome da im je potrebno stalno prisustvo barem jednog lekara.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović i direktor UKC Niš Milan Lazarević obišli su zgradu Doma kulture u Donjoj Studeni, u čijem su dvorištu i organizovani pregledi, a gde bi mogla da bude smeštena ambulanta.

„Ono što je važno jeste da smo izgradili ogroman broj zdravstvenih ustanova u Srbiji u odnosu na neki prethodni period. Izvanredan broj zdravstvenih ustanova je renoviran i izgrađen od nule i to je, u stvari, put uspeha, put zdravog stanovništva“, kazao je gradonačelnik Pavlović koji će razmotriti mogućnost da se baš u Donjoj Studeni otvori ambulanta.



On dodaje da u ovim selima meštane najviše zanima zdravstvena usluga i da im makar jedan lekar bude trajno na raspolaganju.

„Mi ovim akcijama podržavamo državnu politiku i politiku Ministarstva zdravlja. Danas ćemo ovom akcijom pokriti tri sela Donju Studenu, Gornju Studenu i Jelašnicu, koja nemaju svoje ambulante i čijim meštanima je malo teže da dođu do lekara, a pre svega do kardiologa. Zato smo omogućili da ljudi iz Instituta „Niška Banja“ i Univerzitetskog kliničkog centra Niš, odnosno naši kardiolozi, budu ovde. Obezbedili smo dva prenosna ultrazvuka srca, aparate za merenje pritiska, aparate za merenje glikemije, kao i svu drugu neophodnu opremu“, kazao je direktor UKC Niš Milan Lazarević koji ističe da neki od pregledanih meštana nisu kontrolisali srce godinama, što je nedopustivo obzirom na povećan broj ljudi sa ovim problemima.

Lazarević poručuje da će ovakva praksa obilaska sela biti nastavljena, jer će, ukoliko u nekom od sela ne bude moguće obezbediti ambulantu Institut „Niška Banja“ i UKC Niš organizovati zajedničke obilaske i preventivne preglede.



„Ovo je samo jedan segment. Što se nas kao grada tiče, na nama je da dovedemo infrastrukturu ovde i da omogućimo ljudima bolji život. Kada govorim o infrastrukturi, mora da se zna da je za mesta Čukljenik, Donja Studena i Gornja Studena izgrađen put u dužini od 15 kilometara, čak do Bojaninih voda. Taj put je u potpunosti unapredio mogućnost prolaska u ova sela, omogućio lakši prolazak autobusa i javnog gradskog prevoza i to su stvari kojima smo zaista zadovoljni“, kazao je Pavlović, koji pojašnjava da se briga o ljudima pokazuje, a ne samo da se o njoj priča.

Sa gradonačelnikom Pavlovićem u Donju Studenu došli su i direktori javnih preduzeća koji su razgovarali sa meštanima o tome šta im je potrebno za bolje komunalno uređenje. Bila je ovo prilika da se o svemu priča otvoreno i u direktnom kontaktu, što gradonačelnik Pavlović inače praktikuje od prvog dana dolaska na funkciju prvog čoveka grada na Nišavi.

Autor: A.A.