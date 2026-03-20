Oglasio se UKC: Poznato stanje povređenih u nezgodi koja se jutros dogodila na auto-putu kod Niša

U Univerzitetski klinički centar Niš danas su, nakon nezgode koja se dogodila na auto-putu kod sela Trnava, primljene tri žene i jedan muškarac (47), koji je posle pregleda i dijagnostike otpušten kući.

U momentu prijema sve četiri osobe su bile svesne i stabilne.

Dve žene, jedna starosti 50 godina, a druga 39, upućene su maksilofacijalnom hirurgu.

Treća ženska osoba (25) je, nakon dijagnostike, upućena ORL specijalisti zbog povrede nosa.

Nezgoda se dogodila jutros oko 9.00 sati, a u njoj su učestvovalli autobus "Nišekspresa" i jedno teretno vozilo.

Autor: S.M.