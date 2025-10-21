AKTUELNO

Ovo je stanje povređenih u nesreći kod Sremske Mitrovice: Još jedna osoba će biti prebačena u UKC Vojvodine

Foto: Fot/MUP Srbije

U Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici nalazi se još 16 pacijenata koji su povređeni u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak, kada je autobus sleteo u jarak, od kojih će jedna osoba danas da bude transportovana u Univerzitetski klinički centar Vojvodine.

Prema dostupnim informacijama, u bolnici u Sremskoj Mitrovici, stanje svih povređenih putnika koji su kod njih hospitalizovani od petka, 17. oktobra, je stabilno, piše Blic.

- Troje pacijenata se nalazi u Jedinici intenzivne terapije, a jedna osoba će biti transportovana u UKC Vojvodine. U odeljenjima opšte hirurgije i ortopedije se oporavlja ukupno 13 pacijenata. Svi su stabilnog zdravstvenog stanja - kažu u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici.

Foto: Foto/MUP Srbije

Podsetimo, nesreća se dogodila u petak, 17. oktobra na putu Sremska Mitrovica-Jarak, a u njemu su bili putnici fabrike iz Rume. Autobus je sleteo sa puta usled čega su poginule tri osobe, dok su 83 zadobile povrede.

Sa najtežim povredama odmah su operisani, jedna pacijentkinja je prebačena u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, a još jedan pacijent u UKC Vojvodine.

