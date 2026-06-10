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AMSS: Teretna vozila na izlaz na graničnim prelazima čekaju najduže četiri sata

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima, na izlazu, beleže zadržavanja u trajanju od dva sata do najduže četiri sata.

Na izlazu na graničnim prelazima Batrovci, Šid i Horgoš teretna vozila se zadržavaju četiri sata, dok na Bezdanu, Kelebiji i Gradini na izlaz čekaju dva sata, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji.

Pretežno sunčano i toplo vreme pogoduje saobraćaju tokom većeg dela dana, ali se u popodnevnim satima očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom, ponegde praćeni i gradom, dodaju iz AMSS-a.

Kako napominju, vozačima se savetuje dodatni oprez na deonicama gde dođe do nagle promene vremenskih uslova i smanjene vidljivosti.

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Autor: Marija Radić

#AMSS

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