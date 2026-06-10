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HLADNI FRONT I OLUJNO NEVREME JURE KA SRBIJI! Temperatura pada za 15 stepeni, OVI DELOVI ĆE BITI PRVI NA UDARU!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pink.rs. Pixabay.com ||

Širom Srbije danas će biti sunčano, a temperature već u ovom času dostižu i preko 30 stepeni. Veoma toplo biće i u nastavku dana. Maksimalna temperatura biće od 30 do 34, u Beogradu do 32 stepena.

Već sada temperatura u Beogradu dostiže 25 stepeni, a u Vojvodini 27, koliko se meri u Banatskom Karlovcu.

Posle podne i pred kraj dana u južnim i centralnim predelima očekuje se jači razvoj oblačnosti, ponegde i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, naročito u brdsko-planinskim predelima.

Inače, u ovom času preko severne i zapadne Evrope, premešta se u sklopu veoma izraženog hladnog fronta veoma snažan oblačni sistem, a koji je deo jakog ciklona iznad severne Evrope, koji se svojim centrom nalazi nad severnom Evropom, odnosno iznad juga Skandinavije.

Foto: Tanjug

Na svom putu donosi obilne padavine, jake oluje sa grmljavinom, olujni vetar, ali i jako zahlađenje, a u višim delovima Alpa očekuje se i obilniji sneg.

Na udaru ovog sistema danas će se naći centralna Evropa.

Već sada vrlo hladna vazdušna masa prodrla je sa Atlantika preko severozapadne i zapadne Evrope do Alpa i centralne Evrope, uz prave jesenje vrednosti oko 15 stepeni. Istovremeno, ispred hladnog fronta struji vrela vazdušna masa sa severa Afrike, pa je na jugu i istoku Evrope i nad Srbijom veoma toplo, uz temperature iznad 30 stepeni, a veoma topla vazdušna masa dopire preko istoka Evrope sve do severa Rusije.

Koji će delovi prvi na udaru nevremena

Ovaj snažan sistem do Srbije stići će u sredu uveče i na udaru će se prvo naći severozapadni deo zemlje, pre svega Bačka, Srem i Podrinje. U noći ka četvrtku i tokom četvrtka ovaj hladni front premeštaće se preko ostalih delova Srbije, uz kišu i obilne pljuskove sa grmljavinom, a očekuju se i olujne nepogode, uz opasnost od grada i jakih gromova.

Nevreme će zahvatiti i Beograd.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Hladni front doneće prodor vrlo sveže vazdušne mase iz Alpa i drastičan pad temperature vazduha i to za čak 15 stepeni, naročito severu i zapadu zemlje. Toplo će u četvrtak ostati na jugu i istoku Srbije, ali uz zahlađenje do kraja dana.

Maksimalna temperatura biće u četvrtak od 18 stepeni na severozapadu do 30 stepeni na jugostoku zemlje, u Beogradu do 20 stepeni.

Duvaće vrlo jak severozapadni vetar.

U petak kiša još ujutro na jugu i istoku Srbije, potom razvedravanje.

Maksimalna temperatura od 21 do 25 stepeni, u petak u većini predela oko 25 stepeni.

U nedelju sunčano i toplo, uz temperature oko 30 stepeni. Inače, od četvrtka do nedelje u Srbiji će duvati veoma jak severozapadni vetar.

Autor: Jovana Nerić

#Kiša

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