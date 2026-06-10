HLADNI FRONT I OLUJNO NEVREME JURE KA SRBIJI! Temperatura pada za 15 stepeni, OVI DELOVI ĆE BITI PRVI NA UDARU!

Širom Srbije danas će biti sunčano, a temperature već u ovom času dostižu i preko 30 stepeni. Veoma toplo biće i u nastavku dana. Maksimalna temperatura biće od 30 do 34, u Beogradu do 32 stepena.

Već sada temperatura u Beogradu dostiže 25 stepeni, a u Vojvodini 27, koliko se meri u Banatskom Karlovcu.

Posle podne i pred kraj dana u južnim i centralnim predelima očekuje se jači razvoj oblačnosti, ponegde i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, naročito u brdsko-planinskim predelima.

Inače, u ovom času preko severne i zapadne Evrope, premešta se u sklopu veoma izraženog hladnog fronta veoma snažan oblačni sistem, a koji je deo jakog ciklona iznad severne Evrope, koji se svojim centrom nalazi nad severnom Evropom, odnosno iznad juga Skandinavije.

Na svom putu donosi obilne padavine, jake oluje sa grmljavinom, olujni vetar, ali i jako zahlađenje, a u višim delovima Alpa očekuje se i obilniji sneg.

Na udaru ovog sistema danas će se naći centralna Evropa.

Već sada vrlo hladna vazdušna masa prodrla je sa Atlantika preko severozapadne i zapadne Evrope do Alpa i centralne Evrope, uz prave jesenje vrednosti oko 15 stepeni. Istovremeno, ispred hladnog fronta struji vrela vazdušna masa sa severa Afrike, pa je na jugu i istoku Evrope i nad Srbijom veoma toplo, uz temperature iznad 30 stepeni, a veoma topla vazdušna masa dopire preko istoka Evrope sve do severa Rusije.

Koji će delovi prvi na udaru nevremena

Ovaj snažan sistem do Srbije stići će u sredu uveče i na udaru će se prvo naći severozapadni deo zemlje, pre svega Bačka, Srem i Podrinje. U noći ka četvrtku i tokom četvrtka ovaj hladni front premeštaće se preko ostalih delova Srbije, uz kišu i obilne pljuskove sa grmljavinom, a očekuju se i olujne nepogode, uz opasnost od grada i jakih gromova.

Nevreme će zahvatiti i Beograd.

Hladni front doneće prodor vrlo sveže vazdušne mase iz Alpa i drastičan pad temperature vazduha i to za čak 15 stepeni, naročito severu i zapadu zemlje. Toplo će u četvrtak ostati na jugu i istoku Srbije, ali uz zahlađenje do kraja dana.

Maksimalna temperatura biće u četvrtak od 18 stepeni na severozapadu do 30 stepeni na jugostoku zemlje, u Beogradu do 20 stepeni.

Duvaće vrlo jak severozapadni vetar.

U petak kiša još ujutro na jugu i istoku Srbije, potom razvedravanje.

Maksimalna temperatura od 21 do 25 stepeni, u petak u većini predela oko 25 stepeni.

U nedelju sunčano i toplo, uz temperature oko 30 stepeni. Inače, od četvrtka do nedelje u Srbiji će duvati veoma jak severozapadni vetar.



Autor: Jovana Nerić