Srpkinja se utopila u Grčkoj: Užas na popularnoj plaži

Žena (74) iz Srbije utopila se juče u popodnevnim časovima na plaži u mestu Perea, nadomak Soluna, javljaju grčki mediji.

Nakon što su kupači primetili telo u plićaku i izvukli ženu na obalu, odmah je obaveštena obalska straža Soluna, kao i lekarske službe.

Ekipa grčke Hitne pomoći stigla je na lice mesta u najkraćem roku i odmah započela ukazivanje prve pomoći i reanimaciju, piše Amna.gr.

Srpkinja je u kritičnom stanju hitno prevezena u bolnicu "Papageorgiou" u Solunu. Nažalost, lekari su tamo mogli samo da konstatuju smrt.

Za sada nisu saopšteni zvanični podaci o tome da li je uzrok utapanja bio nagli zdravstveni problem ili šok usled ulaska u vodu.

Autor: Marija Radić