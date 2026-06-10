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Kazne za nepropisno parkiranje drastično skočile: Minimalna 25.000 dinara, a ako dođe pauk plaćate čak 40.000

Izvor: Pink.rs/Rina, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

U ovim vrelim danima za pojedine Kragujevčane usledio je hladan tuš, nakon što su stupile na snagu izmene Odluke o komunalnom redu, pa će sada kazne za parkiranje u ovom gradu biti znatno više.

Nakon usvajanja novih pravila, kazna za nepropisno parkiranje iznosi 25.000 dinara, dok je do sada bila 5.000 dinara. Još veće povećanje odnosi se na uklanjanje vozila specijalnim vozilom „pauk“, čija je cena sa dosadašnjih 12.000 skočila na čak 40.000 dinara.

Stroge novčane kazne usled nepropisnog parkiranja, deo su šire akcije gradskih vlasti, da ovu pojavu u Kragujevcu svedu na minimum.

- To je bio baš veliki problem, jer su bahati vozači stajali bukvalno svuda. Po trotoarima, zelenim površinama, ljudi pešaci neretko uopšte nisu mogli proći, već su morali da idu ulicom. Sada kada su kazne ovako visoke, verujem da će svako dva puta da razmisli pre nego što se nepropisno parkira - dodaju za RINU građani.

Autor: Jovana Nerić

#Kazne

#Kragujevac

#nepropisno parkiranje

#pauk

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