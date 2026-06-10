STIŽE LETNJI RASPUST: Osnovci se u petak opraštaju od klupe, a evo kada su svedočanstva i upis u srednje škole

Učenici osnovnih škola u Srbiji, od prvog do sedmog razreda, u petak zvanično završavaju tekuću školsku godinu i odlaze na letnji raspust koji će trajati sve do 31. avgusta.

Prema kalendaru obrazovno-vaspitnog rada Ministarstva prosvete, svečana podela đačkih knjižica i svedočanstava za učenike od prvog do sedmog razreda obaviće se u nedelju, 28. juna 2026. godine. Sa druge strane, učenici osmog razreda dobiće svoja svedočanstva najkasnije u roku od sedam dana od završetka nastavne godine, dok njihov letnji raspust zvanično počinje odmah nakon polaganja završnog ispita.

Detaljan kalendar i satnica male mature za osmake



Maturanti osnovnih škola su redovnu nastavu završili još 29. maja, a sada ih očekuje polaganje završnih ispita za upis u srednje škole, koje je zakazano za 15., 16. i 17. jun:

15. jun (od 9.00 do 11.00 časova): Ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika.

16. jun (od 9.00 do 11.00 časova): Test iz matematike.

17. jun (od 9.00 do 11.00 časova): Treći test iz izbornog predmeta (biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija).

Supervizija sprovođenja završnog ispita vršiće se u nedelji od 15. do 22. juna. Preliminarni rezultati male mature biće objavljeni 19. juna, kada će učenici moći da podnesu i eventualne prigovore (elektronskim putem ili neposredno u školi). Konačni rezultati biće javno objavljeni 22. juna na sajtu "Moja srednja škola", dok će se popunjavanje i predaja lista želja obaviti 23. i 24. juna.

Kada na odmor odlaze srednjoškolci?

Učenici prvog, drugog i trećeg razreda gimnazija i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola, kao i đaci prvog i drugog razreda trogodišnjih profila, na letnji raspust odlaze nešto kasnije – 22. juna, a u klupe se vraćaju 1. septembra.

Za učenike završnih godina srednjih škola (gimnazijalce četvrtog razreda, četvrtog stepena stručnih škola i trećeg stepena trogodišnjih škola), letnji odmor počinje odmah po završetku maturskog, odnosno završnog ispita. Isti ovi termini i pravila važe i za sve osnovne i srednje škole na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Autor: D.S.