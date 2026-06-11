METEOROLOZI UPOZORAVAJU: Spremni za pljuskove i grmljavinu? Evo kakvo nas vreme čeka u danas!

Spremite se za promene!

Nakon talasa toplog vremena, Srbiju u četvrtak, 11. juna, očekuje nagli meteorološki preokret koji će doneti osetno osveženje, ali i nestabilnosti u većem delu zemlje.

Sever Srbije na udaru

Osveženje, praćeno promenljivim oblačnim vremenom, kišom i pljuskovima sa grmljavinom, stiže rano ujutru iz pravca severozapada. Dok će se severni delovi zemlje prvi suočiti sa ovim temperaturnim padom, jug Srbije će tokom većeg dela dana zadržati znatno toplije temperature.

Temperaturni raspon kao u "dva sveta"

Razlika u temperaturama biće drastična. Dok se na krajnjem severu Srbije očekuje maksimalna dnevna temperatura od 21°C, živa u termometru na jugu zemlje dostići će čak 31°C.

Beograd: Nestabilno, promenljivo oblačno i svežije. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se tokom dana, a temperatura u 22 časa biće 17°C.

Niš: Toplo prepodne sa sunčanim intervalima, dok popodne stiže naoblačenje sa kišom i grmljavinom uz osveženje. Maksimalna temperatura do 30°C.

Novi Sad: Osveženje stiže već rano ujutru, donoseći povremenu kišu i pljuskove. Maksimalna temperatura do 23°C.

Šta nas čeka za vikend?

Za sve one koji su planirali aktivnosti na otvorenom, dobre vesti stižu već od petka. Očekuje nas pretežno suvo vreme sa dužim sunčanim periodima. Vikend pred nama, kao i početak naredne sedmice, donosi prijatno tople dane, pretežno sunčano vreme i postepeni porast temperature, uz uslov da se živa u termometru za vikend zadrži ispod 29 stepeni.

Autor: D.S.