BEOGRAD NA UDARU NEVREMENA: Očekuju se jaki pljuskovi, stručnjak najavio kad stiže novi talas padavina

Ovog prepodneva hladni front stigao je do severa i zapada Srbije, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Tokom noći jačih grmljavinskih oluja bilo je na severu i severoistoku Vojvodine.

Tokom jutra, kiša je pala i u Beogradu i donela osveženje.

Trenutna temperatura pala je na 16 stepeni. Podsetimo, do ranog jutra bilo je iznad 20 stepeni, pri čemu je beležena tropska noć, a pred ponoć je mereno čak 27 stepeni. Maksimalna temperatura bila je juče u Beogradu 32°C, a danas neće preći 20 i tokom većeg dela dana biće od 16 do 18 stepeni, pojasnio je Đorđe Đurić.

U narednih pola sata Beograd će sa jugozapada zahvatiti snažan oblačni sistem sa kišom i obilnim pljuskovima.

Biće moguća i grmljavina.

Padavine će potrajati oko dva sata.

Potom se očekuju suvi periodi.

Kasnije, posle podne i uveče, Beograd će zahvatiti novi kišni talas, uz pljuskove sa grmljavinom.

Autor: S.M.