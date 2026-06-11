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NEVREME ČUPALO DRVEĆE U SRBIJI: Grad na udaru strašne oluje – Ekipe hitno izašle na teren da saniraju štetu (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/STA/SERGEJ KOTNIK ZAVRL ||

Jako olujno nevreme izazvalo je probleme na više lokacija u gradu, a dežurne ekipe intenzivno su radile na raščišćavanju ulica i uspostavljanju bezbednog kretanja građana i saobraćaja.

Olujno nevreme koje je zahvatilo Sombor izazvalo je više problema na gradskim ulicama, gde su jaki vetar i kratkotrajna, ali intenzivna kiša oborili stabla i polomili veće grane na više lokacija.

Odmah nakon nevremena, na teren su upućene dežurne ekipe JKP "Zelenilo", koje su intenzivno radile na uklanjanju oborenih stabala i granja. Prioritet je bio da se što pre oslobode glavne gradske saobraćajnice i trotoari, kako bi se uspostavili bezbedni uslovi za kretanje građana i normalno funkcionisanje saobraćaja.

Tokom današnjeg dana Srbiju zahvata nestabilno vreme koje se kreće u talasima, pa je u pojedinim krajevima već došlo do jakih pljuskova i olujnog vetra, dok se u drugim delovima zemlje nevreme tek očekuje u nastavku dana i večeri. Meteorolozi su ranije upozorili na mogućnost kratkotrajnih, ali intenzivnih vremenskih nepogoda, koje lokalno mogu doneti obilne padavine, jak vetar i probleme u saobraćaju i na infrastrukturi.

Autor: D.Bošković

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