U Batočini postavljena spomen-ploča u znak zahvalnosti donorima organa

Povodom Nacionalnog dana donora u Batočini je u 7. juna svečano postavljena spomen-ploča u znak zahvalnosti donorima organa i njihovim porodicama.

Ova inicijativa realizovana je zahvaljujući podršci Skupštine opštine Batočina, predsedniku opštine dr Dejanu Aranđeloviću, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Nakon svečanosti, održana je redovna programska aktivnost namenjena članovima Udruženja bubrežnih invalida – psihološka podrška na temu "Psihološki aspekti potencijalnih davalaca i primalaca organa".

Posebna zahvalnost upućena je predsedniku Udruženja bubrežnih invalida Kragujevac, Radetu Pavloviću, na uspešnoj organizaciji događaja, kao i članovima koji su svojim prisustvom podržali ovu važnu inicijativu.

Skupu su prisustvovali članovi iz Batočine, Svilajnca, Jagodine, Novog Sada, Kruševca i Beograda.

Nacionalni dan donora se obeležava svake godine 6.juna Datum je izabran u čast prve urađene transplantacije bubrega u Srbiji. Nacionalni dan donora je ustanovljen u okviru kampanje „Najvažniji poziv u životu“ koju su pokrenuli 2016.godine Ministarstvo zdravlja i Hemofarm fondacija zajedno sa udruženjima pacijenata. Osnovni cilj kampanje je: povećanje broja donora organa, podizanje svesti o važnosti i značaju doniranja organa i tkiva,odavanje počasti i zahvalnosti porodicama kojesu pristale na doniranje organa svojih najbližih, usvajanje zakona koji regulišu ovu oblast. Cilj kampanje je podrška zaveštanju organa i solidarnost prema pacijentima koji čekaju transplantaciju.

Autor: S.M.