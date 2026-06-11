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ZAVRŠENA AKCIJA 'ĐACI VAS MOLE, USPORITE PORED ŠKOLE': 'Parking servis' nagradio prvake i škole u Mladenovcu

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Uz pesmu, igru i druženje sa saobraćajnom policijom, JKP „Parking servis“ uspešno je finaliziralo još jedan ciklus svoje čuvene društveno-odgovorne akcije „Đaci vas mole, usporite pored škole“. Završnica devetnaeste generacije ove edukacije priređena je u Mladenovcu, gde je 320 prvaka još jednom pokazalo da saobraćajna pravila nisu šala.

Šta je sve obeležilo finalnu svečanost?

Znanje vrednije od svega: Prvaci su pokazali solidno predznanje o bezbednosti u saobraćaju – od toga čemu služi semafor do toga kako se pravilno prelazi ulica.

Bombastični pokloni: Pored dragocenih znanja, „Parking servis“ je mališane obradovao svetloodbojnim prslucima, sportskim rančevima, bojankama i bojicama.

Foto: Privatna arhiva

Sportski duh za škole: Izvršni direktor „Parking servisa“ Miloš M. Petrović uručio je predstavnicima sedam mladenovačkih osnovnih škola komplete fudbalskih, košarkaških i odbojkaških lopti.

Spektakularan program: Za dobru atmosferu pobrinuli su se hor OŠ „Sveti Sava“, hor „Čarolija“ sa Leontinom Vukomanović, kao i motoriste Saobraćajne policije.

Foto: Privatna arhiva

Impozantna statistika koja govori sama za sebe:

2.850 izvedenih edukativnih predstava do sada.

285.000 đaka prvaka prošlo kroz obuku o bezbednosti.

Dva jubileja: Akcija naredne godine slavi 20 godina postojanja, dok samo preduzeće „Parking servis“ ove godine obeležava 55 godina uspešnog rada.

Ova akcija još jednom potvrđuje da je „Parking servis“ više od komunalnog preduzeća – to je siguran partner deci i roditeljima na putu do škole.

Autor: D.S.

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