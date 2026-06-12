U MUP-u održan seminar o prevenciji bolesti i zaštiti zdravlja zaposlenih: Pregledano skoro 500 vatrogasaca-spasilaca

U organizaciji Instituta za medicinu rada Srbije i Srpskog lekarskog društva, danas je u prostorijama sedišta Sektora za vanredne situacije održan seminar o “Dopunskim pregledima” u toj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova. Seminar je otvorio prof. dr Aleksandar Milovanović, predsednik sekcije medicine rada Srpskog lekarskog društva i direktor Instituta za medicinu rada “Dr Dragomir Karajović”.

Prvi rad na seminaru referisala je dr Slađana Antonijević, specijalista medicine rada iz Sektora za vanredne situacije i to na temu “Rezultati skrininga aneurizme abdominalne aorte kod vatrogasaca - spasilaca”.

Na temu “Uloga telemetrije u prevenciji naprasne srčane smrti” svoj rad iznela je dr Biljana Pavlović, specijalista opšte medicine iz Sektora za vanredne situacije, a o rezultatima telemetrije kod zaposlenih u SVS-u rad je obrazložila dr Ksenija Radanović, specijalista sportske medicine.

Četvrti rad na temu “Prevencija alkohoizma” je referisala Nikoleta Barać, psiholog Odeljenja za psihološku delatnost iz Sektora za logistiku.

Seminaru je prisustvovao pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije gospodin Luka Čaušić koji je u pozdravnom govoru prisutnima naglasio da je od izuzetnog značaja način na koji lekari Sektora za vanredne situacije brinu o mentalnom i fizičkom zdravlju zaposlenih.

Među prisutnima bio je i dr sci med Dragan Erić, direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika MUP.

Inače, ovo je samo jedna u nizu aktivnosti lekara iz Sektora za vanredne situacije. Krajem avgusta prošle godine, doktori Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika MUP, u saradnji sa kolegama iz Sektora za vanredne situacije, započeli su akciju skrininga aneurizme abdominalne aorte i od tada pregledali skoro 500 pacijenata, mahom vatrogasaca - spasilaca. Ovo nije konačna brojka pregledanih. U planu je da se u narednom periodu obavi pregled aneurizme abdominalne aorte kod još 1.400 zaposlenih u Sektoru za vanredne situacije. Aneurizma abdominalne aorte je asimptomatska bolest kod koje može da dođe do rupture (pucanja) i smrtnog ishoda ukoliko se na vreme ne otkrije i pravovremeno reaguje. Skrining kod zaposlenih u Sektoru za vanredne situacije se organizuje s obzirom na vrstu posla koju obavljaju, a u okviru kojeg su stalno dostupni, izloženi kontinuiranom stresu, imaju nepredvidivost u radu. Inače, aneurizma abdominalne aorte 13. je najčešći uzročnik smrti.

Autor: D.Bošković