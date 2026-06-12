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U MUP-u održan seminar o prevenciji bolesti i zaštiti zdravlja zaposlenih: Pregledano skoro 500 vatrogasaca-spasilaca

Izvor: Pink.rs, Foto: Facebook.com ||

U organizaciji Instituta za medicinu rada Srbije i Srpskog lekarskog društva, danas je u prostorijama sedišta Sektora za vanredne situacije održan seminar o “Dopunskim pregledima” u toj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova. Seminar je otvorio prof. dr Aleksandar Milovanović, predsednik sekcije medicine rada Srpskog lekarskog društva i direktor Instituta za medicinu rada “Dr Dragomir Karajović”.

Prvi rad na seminaru referisala je dr Slađana Antonijević, specijalista medicine rada iz Sektora za vanredne situacije i to na temu “Rezultati skrininga aneurizme abdominalne aorte kod vatrogasaca - spasilaca”.

Na temu “Uloga telemetrije u prevenciji naprasne srčane smrti” svoj rad iznela je dr Biljana Pavlović, specijalista opšte medicine iz Sektora za vanredne situacije, a o rezultatima telemetrije kod zaposlenih u SVS-u rad je obrazložila dr Ksenija Radanović, specijalista sportske medicine.

Foto: Facebook.com

Četvrti rad na temu “Prevencija alkohoizma” je referisala Nikoleta Barać, psiholog Odeljenja za psihološku delatnost iz Sektora za logistiku.

Seminaru je prisustvovao pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije gospodin Luka Čaušić koji je u pozdravnom govoru prisutnima naglasio da je od izuzetnog značaja način na koji lekari Sektora za vanredne situacije brinu o mentalnom i fizičkom zdravlju zaposlenih.

Među prisutnima bio je i dr sci med Dragan Erić, direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika MUP.

Foto: Facebook.com

Inače, ovo je samo jedna u nizu aktivnosti lekara iz Sektora za vanredne situacije. Krajem avgusta prošle godine, doktori Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika MUP, u saradnji sa kolegama iz Sektora za vanredne situacije, započeli su akciju skrininga aneurizme abdominalne aorte i od tada pregledali skoro 500 pacijenata, mahom vatrogasaca - spasilaca. Ovo nije konačna brojka pregledanih. U planu je da se u narednom periodu obavi pregled aneurizme abdominalne aorte kod još 1.400 zaposlenih u Sektoru za vanredne situacije. Aneurizma abdominalne aorte je asimptomatska bolest kod koje može da dođe do rupture (pucanja) i smrtnog ishoda ukoliko se na vreme ne otkrije i pravovremeno reaguje. Skrining kod zaposlenih u Sektoru za vanredne situacije se organizuje s obzirom na vrstu posla koju obavljaju, a u okviru kojeg su stalno dostupni, izloženi kontinuiranom stresu, imaju nepredvidivost u radu. Inače, aneurizma abdominalne aorte 13. je najčešći uzročnik smrti.

Foto: Facebook.com

Autor: D.Bošković

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