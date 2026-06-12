AKO PLANIRATE ODLAZAK NA PUT OVO MORATE DA ZNATE: Zatvara se ključna petlja na auto-putu 'Miloš Veliki', evo koja je alternativa

Tokom izvođenja radova na saobraćajnom povezivanju auto-puta "Miloš Veliki" i "Moravskog koridora" planirano je zatvaranje dela autoputa kod denivelisane raskrsnice "Preljina" (Čačak - Sever), a planirano je da predmetni radovi traju od 16. do 26. juna ukoliko vremenski uslovi to dozvole, saopštili su Putevi Srbije.

U saopštenju se navodi da tokom zatvaranja pomenute denivelisane raskrsnice, od 16. juna u 06 časova, naplatna stanica Preljina neće biti u funkciji tj. neće biti moguće isključenje i uključenje na auto-put "Miloš Veliki".

Tokom zatvaranja denivelisane raskrsnice, saobraćaj će se, ka odredištima Čačak i Kraljevo, odvijati izmenjeno.

Za korisnike koji iz pravca Beograda idu za Čačak ili Kraljevo, važiće sledeća putanja kretanja: državni put I A reda broj 2 - isključenje na denivelisanoj raskrsnici "Takovo" - državni put II A reda broj 177 - državni put I B reda broj 22 i državni put I B reda broj 23.

Za korisnike koji iz pravca Požege idu ka Čačku ili Kraljevu, važiće sledeća putanja kretanja: državni put I A reda broj 2 - isključenje na denivelisanoj raskrsnici "Pakovraće" - državni put I B reda broj 23 i dalje državni put I B reda broj 22.

Takođe, na obilaznoj putanji, na svim karakterističnim lokacijama, predviđena je adekvatna putokazna signalizacija za vođenje saobraćaja.

Putevi Srbije saopštili su da će pored tih radova, i na državnom putu Atilje - Prilike, u mestu Bogojevići doći do obustave saobraćaja od 14. juna od 8.00 časova, do 15. juna do 6.00 časova zbog radova na asfaltiranju.

Asfaltiranje je planirano na tom putu, od marketa Livade do firme Agro-Grk, a alternativni putni pravac je Arilje - Guča - Kotraža - Ivanjica - Prilike.

I ti radovi će, takođe, biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Osim toga, Putevi Srbije saopštili su da nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama na autoputevima Srbije i uputili su savet svim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Autor: S.M.