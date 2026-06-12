Oglasilo se Ministarstvo prosvete: Počinje završni ispit za osmake

Završni ispit za učenike osmog razreda osnovnih škola u Srbiji počinje u ponedeljak, 15. juna i traje do 17. juna, a test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika na rasporedu je prvog dana u periodu od 9.00 do 11.00 časova.

Narednog dana 16. juna, u istom terminu, učenici osmog razreda polagaće test iz matematike.

Osmaci će 17. juna polagati treći test iz izbornog predmeta, a prethodno su bili u obavezi da odaberu da li će polagati test iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije.

Prema Planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred, kako navode iz Ministarstva prosvete, završava nešto više od 64.400 osmaka.

U nedelji od 15. do 22. juna vršiće se supervizija sprovođenja završnog ispita.

Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana vršiće se i prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi).

Prema objavi na sajtu "Moja srednja škola", konačni rezultati biće objavljeni 22. juna, a naredna dva dana, odnosno 23. i 24. juna, maturanti će elektronskim putem popunjavati liste opredeljenja (želja) koje će predati u svojoj osnovnoj školi.

Raspored učenika po srednjim školama obaviće se 29. juna, a nakon toga i upis.

U gimnazijama je oko 17.000 slobodnih mesta, od čega je u specijalizovanim odeljenjima gimnazije planirano blizu 3.000 mesta. Srednje stručne škole u četvorogodišnjem trajanju imaju 40.000 slobodnih mesta, a u muzičkim, baletskim i likovnim školama ima ukupno 1.770 mesta.

Broj mesta u obrazovnim profilima u trogodišnjem trajanju je oko 14.000, dok je više od 800 mesta u dvogodišnjem i trogodišnjem trajanju obezbeđeno za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Za učenike koji žele da se obrazuju po dualnom modelu obrazovanja slobodno je nešto više od 3.000 mesta.

Za upis u srednju školu gleda se uspeh iz osnovne škole - šesti, sedmi i osmi razred i uspeh na završnom ispitu. Osmaci iz osnovne škole maksimalno mogu da ponesu 60 bodova, dok na završnom ispitu mogu da ostvare maksimalno 40 bodova.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je ranije da je sve spremno za polaganje završnog ispita za osmake i da u srednjim školama ima dovoljno mesta da se upišu svi učenici koji sada završavaju osmi razred.



"Ispit će se polagati po standardnoj proceduri kakva je uobičajena za ovakve provere znanja, koje u ovom slučaju imaju selekcioni karakter, jer će na osnovu rezultata sa ispita i na osnovu uspeha koji je postignut tokom osmogodišnjeg školovanja, budući đaci dobiti svoja mesta u obrazovnim institucijama u srednjem obrazovanju", rekao je Stanković.

Ministar je istakao da su učenici dobili jasna uputstva o testovima, kao i da su rezultati probnog ispita bolji nego prošle godine.

Istakao je da je za pojedine škole veliko interesovanje i da u njima na jedno mesto konkuriše čak 10 učenika, ali da to pokazuje da postoje tražena zanimanja i tražene škole.

"Te škole imaju šanse da proberu najkvalitetnije đake koji će, uz pomoć nastavnika i uz pomoć kvalitetnih planova i programa razviti svoje znanje i veštine", naveo je Stanković.



U narednoj školskoj godini, u ponudi će biti i obrazovni profili koji su sada inovirani u skladu sa razvojem struke, poput ginekološko-akušerske sestre, medicinske sestre vaspitača i pedijatrijske sestre.

Učenicima će prvi put biti dostupna zanimanja kao što su tehničar za obnovljive izvore energije, tehničar vitikulture i enologije, šumar uzgajivač i tehničar mehatronike vozila.

Prijemni ispiti za upis u srednju umetničku, baletsku, likovnu i muzičku školu, kao i za upis učenika sa posebnim potrebama, za talentovane i nadarene učenike i za učenike koji nastavu pohađaju na stranom jeziku polagao se od 8. do 17. maja.

Autor: S.M.