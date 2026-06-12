TLO U SRBIJI NE MIRUJE: Jak zemljotres nadomak Kragujevca

Zemljotres magnitude 3 stepeni Rihtera zabeležen je danas u 18.23 časova, na području Srbije. Po EMSC bio je na 22 km od Kragujevca.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Knića, na oko 15.0730 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 44.05 i dužine 20.64.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: S.M.