TLO U SRBIJI NE MIRUJE: Jak zemljotres nadomak Kragujevca

Zemljotres magnitude 3 stepeni Rihtera zabeležen je danas u 18.23 časova, na području Srbije. Po EMSC bio je na 22 km od Kragujevca.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Knića, na oko 15.0730 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 44.05 i dužine 20.64.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Autor: S.M.