TRESLO SE TLO: Jak zemljotres pogodio Hrvatsku

Zemljotres magnitude 4.1 stepeni Rihtera zabeležen je u sredu, 27. maja 2026 u 09:51 časova, na području Hrvatske.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.3766 i dužine 16.3396.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 9 kilometara ispod površine zemlje nedaleko od Petrinje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.



Autor: Iva Besarabić