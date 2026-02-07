TRESLO SE TLO: Veoma jak zemljotres pogodio Krit

Zemljotres magnitude 5.2 stepeni Rihtera zabeležen je u subota, 7. februar 2026 u 23:33 časova, na području grčkog ostrva Krit.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 35.0097 i dužine 23.0248.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 31 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Iva Besarabić