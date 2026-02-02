TLO NA BALKANU NE MIRUJE: Zemljotres pogodio BiH

Zemljotres magnitude 3.2 stepeni Rihtera zabeležen je u ponedeljak, 2. februara u 10:17 časova, na području Bosne i Hercegovine.

Potres je zabeležen 1 kilometara od Širokog Brijega, na dubini od 10 kilometara, javlja EMSC.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.3406 i dužine 17.5501.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: S.M.